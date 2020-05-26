Відома модель Наомі Кемпбелл порадувала шанувальників гарячим фото

Зірка з'явилася в спокусливому образі, оголивши одну з грудей, передає Politeka.net. Варто зазначити, що це одне з архівних фото, яке "чорна пантера" опублікувала у своєму Instagram.

За основу образу моделі були взяті вбрання африканських племен.

На голові красуні - намотаний великий відрізок тканини. На шиї була чорна довга прикраса, а на руці - браслет з черепашок.

На плечі красуня тримала довгий лук.

Біла тканина оперезала красиві стегна зірки, і навіть виглядала трохи приспущеною. Не можна не звернути уваги на плоский животик.

"🌍❤️ ЩАСЛИВИЙ африканський день #NAOMIAFRICA 📷", - підписала фото модель.

За 11 годин пост зібрав понад 300 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі засипали красуню компліментами. Люди не обійшли увагою ні красу стрункого тіла, ні глибини погляду.

"Досконала красуня", - написав один із коментаторів.

Примітно, що на модель підписані 9,2 мільйони користувачів мережі.

Нагадаємо, нещодавно Наомі Кемпбелл відсвяткувала 50 років. З цієї нагоди модель Хайді Клум поділилася рідкісним знімком, на якому вони з Наомі цілуються. При цьому їх поцілунок виглядає зовсім нескромно.

«З Днем Народження Наомі, відправляю тобі великий жирний поцілунок», - написала Хайді під постом.

Раніше повідомлялося, що Періс Хілтон вразила зовнішнім виглядом з Наомі Кемпбелл, перша блищала в сміливому декольте і міні-спідниці в своєму світлому платті з блискітками.

А Наомі облягла вражаючу фігуру сукнею темніше, блиснувши принадами у відвертому розрізі на грудях.

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