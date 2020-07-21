Українська модель плюс-сайз, 25-річна Інна Горячківська вразила жіночністю в новому відео

Красуня поділилася роликом з шанувальниками в своєму Instagram, передає Politeka.net. Дівчина відпочивала на яхті, де її пустили за кермо. Модель не упустила можливості і з задоволенням стала керувати судном, позуючи на камеру.

Інна була одягнена в гарну квітчасту сукню. Тонка тканина ледве утримувала її неосяжні форми. Для такого бюста плаття здавалося затісним. Красуня посміхалася і показувала свою гідність з різних сторін.

За півгодини пост моделі подивилися більше 4 тисяч осіб. В коментарях їй залишили масу приємних слів.

Раніше ми писали, що Інна Горячківська поділилася вельми пікантним фото з відпочинку. Дівчина позувала в басейні в купальнику. Звичайна українка виглядала б в такому положенні дуже природно, але Інна в черговий раз продемонструвала свій дев'ятий розмір грудей, чим звела з розуму своїх відданих шанувальників. Варто зазначити, що у моделі дуже багато шанувальників іноземців, які залишають їй коментарі в соцмережах.

Крім цього, нещодавно модель поділилася знімком, на якому її «арбузики» були тісно скуті щільною тканиною. Горячківська виглядала на фото дуже щасливою.

Нагадаємо, що Інна Горячківська ледь вмістила свій скарб у тісну майку: «Жінка мрії».

Як повідомляла Politeka, Інна Горячківська ледь не розірвала плаття неймовірним бюстом: «Занадто гаряче».

Також Politeka писала, що Інна Горячківська блиснула головним достоїнством в глибокому декольте, видно все: «О, Боже».