Українська модель плюс-сайз 25-річна Інна Горячковская вразила обсягами в глибокому декольте
Новим знімком гаряча красуня поділилася на сторінці в Instagram, передає Politeka.net. (Щоб подивитися - проскролльте вниз)
На фото вона позує в чорних легинсах і обтягує майці з глибоким декольте, з якого ледь не вивалилися пишні принади.
«Ваш час обмежений, тому не витрачайте його на проживання чужим життям», - додала модель філософський вислів до фотографії.
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Проте на фразу мало хто звернув увагу.
«Я люблю тебе, моя прекрасна королева, завжди красива, завжди красива, унікальна, ти - жінка моєї мрії», «Виглядаєш приголомшливо», «Ти така красива», «Королева», - пишуть в коментарях.
Відзначимо, в 2019 році Інна Горячковская стала Міс України з дев'ятим розміром грудей.
Її параметри: зріст 165 см, об'єм грудей 130 см, талії - 110 см, стегон - 130 см, вага 95 кг
Дівчина закінчила Київський національний університет культури і мистецтв, де здобула освіту в сфері акторської майстерності.
Нагадаємо, що українка з 13-м розміром побешкетувала посеред поля в одній білизні.
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