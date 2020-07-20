Українська модель плюс-сайз Інна Горячківська порадувала гарячим фото

На своїй сторінці в Instagram красуня поділилася фото, на якому позувала в сукні з спокусливим декольте, передає Politeka.net. (Щоб подивитися - проскролльте вниз).

Горячковская поділися кадром свого відпочинку відпочинку в столиці Литви – Вільнюсі. Вона позує на тлі знаменитого Тракаского замку під час річкової прогулянки.

модель зображена На знімку в сукні з квітковим візерунком. При тому в очі кидається глибоке декольте, яке ледь утримує вражаючого розміру груди.

«Ви чудова, прекрасна красуня», «Як же штани рвуться 🔥 на шматки», «Виглядає занадто гаряче», - захоплюються формами української моделі.

Відзначимо, в 2019 році Інна Горячковская з дев'ятим розміром грудей стала Міс України в категорії пишних моделей.

Її параметри: зріст 165 см, об'єм грудей 130 см, талії - 110 см, стегон - 130 см, вага 95 кг

Дівчина закінчила Київський національний університет культури і мистецтв, де здобула освіту в сфері акторської майстерності.

Нагадаємо, що "Міс Україна" похвалилася дев'ятим розміром бюста в глибокому декольте: "Моя крихітка".

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