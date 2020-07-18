Українська модель плюс-сайз Інна Горячківська полонила неймовірно глибоким декольте

На своїй сторінці в Instagram красуня поділилася відео, на якому позувала в дуже спокусливому вбранні, передає Politeka.net (Щоб подивитися - проскролльте вниз). 25-річна модель записала відео для молодіжної мережі ТікТок. Вона одягла чорний комбінезон, який підкреслив її пишні форми. Декольте у костюма було настільки глибоким, що неосяжні груди красуні трохи не випригували з нього.

За півгодини відео з красунею подивилися понад 1600 разів. В коментарях їй залишили масу компліментів. Цікаво, що багато коментів було написано іноземною мовою.

«Вау, чудово і добре», «О, Боже», «Так гарно», «Мило», «Чудова і дивовижна красуня», - пишуть користувачі мережі.

Як відомо, Інна Горячківська є володаркою титулу «Міс Україна» у категорії пишних моделей. Вона не соромиться своїх форм і з задоволенням радує своїх шанувальників яскравими світлинами.

Раніше ми писали, що Горячківська втиснула свої неосяжні арбузики в тісну сукню. За допомогою білизни та костюма вона спакувала їх таким чином, що вони стали виглядати як два величезних м'яча. Красуня сиділа на диванчику і широко посміхалася, дивлячись в кадр.

Нагадаємо, що "Міс Україна" похвалилася дев'ятим розміром бюста в глибокому декольте: "Моя крихітка".

Як повідомляла Politeka, Інна Горячківська показала дар природи у всій красі: "Літо зовні".

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