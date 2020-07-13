Українська актриса Анна Кошмал, яка зіграла Женьку в серіалі «Свати», поділилася ніжним фото

У себе в Instagram дівчина опублікувала знімок, на якому постала в дуже жіночному і ніжному образі. Кошмал одягла білу прозору білизну, а зверху накинула чорну кофту, повідомляє Politeka.net. Актриса тримала в руках квітку, яка гармоніювала з її власним образом. Завдяки незвичайному луку Ганна виглядала вражаюче.

За півгодини її фото оцінили майже 4 тисячі осіб. В коментарях їй залишили масу компліментів.

«Ого ви красиві», «Ви просто ангел, що спустився на землю. Дуже люблю вас. Як завжди шикарно виглядаєте», «Така ніжна», «Чарівно», «Красуня», «Чудова», «Прекрасна», «Аня любов», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Анна Кошмал поділилася фотографією в оточенні друзів. На обличчях у всіх були наклеєні зірочки. Дівчина виглядала дуже щасливою. Вона подякувала близьким за прекрасний вечір, проведений разом. У мережі фото викликало справжній фурор.

«Класнючі», «Аня, ти така красива. І мені не здалося, або на цій фотці Владислав Мурас зі сватів», «Скільки настрою, позитиву і атмосфери в цьому фото. Приємних Вам вихідних, дорога Ганна», - зазначили підписники.

Нагадаємо, що Анна Кошмал зізналася, хто з зірок втік зі зйомок: "У сьомому сезоні...".

Як повідомляла Politeka, Женька зі "Сватів" влаштувала прогулянку по нічному Києву, здивувавши зовнішністю.

Також Politeka писала, що доросла Женька зі "Сватів" потрясла новою фотосесією, сівши на рейки.