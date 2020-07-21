Анфіса Чехова показала, як розслабляється на відпочинку в максимально комфортному образі
Відома російська ведуча поділилася новими фото у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.
На знімку Чехова зручно влаштувалася в комфортному кріслі десь на свіжому повітрі. Для відпочинку зірка вибрала просте вбрання у вигляді світло-блакитних штанів і тонкої білої футболки з тканиною, що просвічує. Ведуча дивиться в камеру крізь свої стильні окуляри.
«Знаєте, про що я подумала?...Про те як добре ні про що не думати. Не натягувати посмішку, не відповідати вимогам або очікуванням, не мати стратегії і плану, не оцінювати себе з боку, ні під кого не підлаштовуватися, нічого не чекати...Крім одного. Коли тебе знову почнуть годувати», - написала вона у підписі до фото.
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Підписники тут же взялися коментувати пост.
«Як добре нічого не робити! Та ще й годують за розкладом! Краса!», «Ідеально», «Ех, Анфісушка, заміж вам знову пора», - пишуть люди.
До цього ми писали, що Чехова вирішила похвалитися новою прикрасою, яку вона придбала на днях.
Вона виклала фотографію, де позує в темно-синій сукні з глибоким вирізом на грудях, а її шию прикрашає перлове намисто.
Знаменитість зізналася, що у неї назбиралося чотири великих скриньки, в яких вона зберігає золото-діаманти, а також різну біжутерію.
Нагадаємо, Анфіса Чехова без краплі сорому блиснула перлами на пишному декольте.
Як повідомляла Politeka, неперевершена Анфіса Чехова блиснула «близнючками» в прозорому декольте.
Також Politeka писала, що розкута Анфіса Чехова в тісному купальнику показала, чим спокушає чоловіків.