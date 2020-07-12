Российская телеведущая Анфиса Чехова решила похвастаться формами в облегающем купальнике на отдыхе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, на опубликованном снимке Чехова позирует в закрытом зеленом купальнике, который решила элегантно оттянуть. При этом у нее интересуются, как сделать так, чтобы не боялись подходить и знакомиться мужчины.

«Основное требование — чтобы не боялся подходить», — ответила подписчице Чехова.

Обратим внимание, что любоваться красотой знаменитости ее поклонники могли лишь молча, ведь кадр Чехова решила выбросить у себя в Сторис.

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На фото Анфиса показывает себя только в одних трусиках, которые оказались прозрачными. Чехова волосы оставила распущенными, а сама развернулась спиной к камере, чтобы ничего не засветить. Красотка без стеснения демонстрировала свою фигуру на фоне огромного окна, в котором можно увидеть множество высоток и небольших домов.

"Я к тебе посылала свои корабли,

ГружЁнные чувством высоким.

Но каждый раз вязли они на мели.

Оказалось, что ты неглубокий", - написала Чехова.

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