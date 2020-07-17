Популярная российская телеведущая Анфиса Чехова сверкнула безупречной фигурой в постельном снимке
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
Так, Чехова позирует лежа в кровати, демонстрируя необъятные формы. Сама знаменитость позирует с элегантным макияжем. Тем не менее, сквозь него прослеживается определенная усталость.
«Сладкие мечты», — коротко говорится в подписи.
Обратим внимание, что поклонники Чеховой не смогли что-либо сказать, поскольку кадрами телеведущая поделилась у себя в Сторис.
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До этого мы рассказывали, что российская телеведущая Анфиса Чехова решила похвастаться формами в облегающем купальнике на отдыхе
Так, на опубликованном снимке Чехова позирует в закрытом зеленом купальнике, который решила элегантно оттянуть. При этом у нее интересуются, как сделать так, чтобы не боялись подходить и знакомиться мужчины.
«Основное требование — чтобы не боялся подходить», — ответила подписчице Чехова.
Обратим внимание, что любоваться красотой знаменитости ее поклонники могли лишь молча, ведь кадр Чехова решила выбросить у себя в Сторис. Если бы была такая возможность, они бы, как обычно, засыпали ее "тонной" комплиментов.
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