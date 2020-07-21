29-річна російська блогерша і ведуча шоу "Орел і решка" Настя Івлєєва зв'язувала відомого співака і чіпляла йому прищіпки на найбільш ніжні частини тіла

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіже відео зі знущаннями над Миколою Басковим у своєму мікроблозі в Instagram (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Нещасний Басков співав, сміявся, кривився та спливав слиною під час шоу. Івлєєва його і зв'язувала, і чіпляла на язик прищіпки, і робила ще багато чого іншого, що, судячи з підсумкової реакції співака, - припало йому до душі.

"Зірки. Бабки. Ставки. ‼️‼️‼️ З. Б. С. ШОУ ВЖЕ НА КАНАЛІ!!! В гостях незрівнянний @nikolaibaskov 💔💔💔 Отримаєте задоволення від перегляду! Я вас люблю!", - підписала кадри Івлєєва.

Користувачі з запалом кинулися обговорювати побачене. Примітно, що в коментарях відгукнувся чоловік Алли Пугачової, гуморист Максим Галкін. Він розхвалив блогершу.

"Настя! Дуже здорово вийшло! Молодець! Завжди йдеш вперед! Ну, а @nikolaibaskov - кращий гість для гарячого старту!😂"

"Ти просто бомба і колян теж дивимося ! Бомбимо"

"Я дивлюся і ору, НАСТЬ! Це не сльози, а дощ!"

"Ну нахрєна тут Басков!!!"

"Ну Басков звичайно.."

"Почав дивитися шоу і перше завдання, просто винос мозку😱"

"А Колян то теж дивлюся любить пореготіти, а то все аристократ аристократ 😂👍"

"Старички шоу бізу вже не знають як про себе нагадати 🤡"

Раніше ми повідомляли, Івлєєва показала кадр зі зйомок випуску з Басковим, на якому поставила його в незручну позу. Микола лежав на спині з задертими ногами, наче лук для стрільби.

"Фотка інтригує 😂👌"; "гість так собі, а так чекаємо випуск👍"; "Побережи нашу психіку 🙄"; "З Басковим акуратніше, все-таки не хлопчик вже😂😂😂", - писали в коментарях.

Нагадаємо, що мати Ивлеевой з "Орла і решки" не встояла перед Басковим, відео поцілунку: "Мама красивіша Насті"