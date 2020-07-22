Курс валют в Україні 22 липня продовжить зростати, а українська гривня знецінюватися

Як передає Politeka.net, такий висновок можна зробити з прогнозу, опублікованого на офіційному сайті НБУ.

Згідно з найсвіжішими даними, в середу, 22 липня, долар і євро продовжать зростати, після того, як росли попередні дні.

Так, за один долар у середу доведеться віддати 27,66 гривні. Днем раніше долар продавали за курсом 27,6 гривні. Незважаючи на те, що зростання невелике, воно стабільне.

Євро в середу будуть продавати по 31,67 гривні, в той час як 21 липня євро коштував 31,59 гривні. Тут також спостерігається невелике, але стабільне подорожчання.

Варто відзначити, що економічні аналітики попереджали українців про те, що у другому півріччі економіка України буде падати. Продовжиться і падіння національної валюти. Раніше ми писали, що новий глава НБУ Кирило Шевченко вважає, що падіння гривні по відношенню до долара – це "нормальне явище". Під час брифінгу він заявив, що коливання гривні по відношенню до долара не були сильними, тому НБУ не став проводити інтервенції на міжбанківському валютному ринку.

Тим часом, у Міжнародному валютному фонді прогнозують, що падіння ВВП України в 2020 році складе 8,2%.

Нагадаємо, що подорожчання долара в Україні, новий глава НБУ відзначився скандальною заявою: "Нормальне явище...".

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