Стало відомо, як Україні доведеться розраховуватися з минулими боргами перед західними партнерами

Про це розповів глава Мінфіну Сергій Марченко, передає ZN.ua.

За його словами, вже у 2020 році Україні знову доведеться брати нові кредити, оскільки без них не вийде впоратися з погашенням та обслуговуванням вже взятих боргів.

На питання про те, чи є потреба в нових запозиченнях в цьому році, міністр фінансів нагадав: у вересні буде Бпіковий платіж за кредитами – $2,2 млрд. І тому Україні доведеться брати нові борги, враховуючи зростання дефіциту.

"Є потреба. Ми збільшили дефіцит на 300 млрд грн. У першому півріччі нам вдалося отримати транш МВФ, перший транш макрофінансової допомоги, і до кінця року нам потрібно запозичити досить значну суму коштів. Наступні наші пікові платежі у вересні – $2,2 млрд", – підкреслив глава Міністерства фінансів, пояснивши, що Україні не вистачає валюти.

Марченко також додав, що Мінфін намагався вийти на ринок зовнішніх кредитів і продати українські боргові папери. Але це сталося перед відставкою екс-глави НБУ Смолія, тому розміщення облігацій скасували.

Раніше ми розповідали про умови, за яких Україна може отримати новий транш від МВФ.

У програмі співробітництва Stand by прописано, що НБУ повинен залишатися незалежним, і Україна не повинна відмовлятися від плаваючого валютного курсу.

Крім цього, офіційний Київ не повинен відходити від принципів інфляційного таргетування.

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