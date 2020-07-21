Їх пару багато хто любить

Популярна співачка Ані Лорак засвітилася з відомим російським співаком Сергієм Лазарєвим

Зірка опублікувала знімок на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Як відомо, артистам давно приписують роман. А вони раді старатися, тому не упускають можливості засвітитися разом на неоднозначних фото.

Цього разу на сторінці Лорак з'явилося спільне фото зі співаком, на якому він притиснувся до співачки. Варто відзначити, що погляд Лазарєва був затуманений, і в цілому фото виглядало досить спекотним.

«Вгадайте, хто найкращий майстер селфі?», - підписала фото зірка, в черговий раз заінтригувавши шанувальників.

За півгодини її фото зібрало понад 20 тисяч лайків. В коментарях шанувальники стали обговорювати ймовірність того, що Лорак і Лазарєв пара, а також мріяти про їхнє весілля.

«щось новеньке», «Чому ви не одружені?», «Ви з ним точно пара!», «все-таки, пара?», «красиві такі», «Ідеально», «Ви така красива. Любимо вас», «Якщо б ви одружилися, народ був би щасливий))) Ви так гарно виглядаєте разом))) Красені)))», «Дивовижна людина з приголомшливою зовнішністю і сонячною душею», «Кароліна й Сергійко - шикарно виглядаєте. А можна побільше таких спільних фоточек. Ваша пара - моя найулюбленіша», - пишуть фанати.

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