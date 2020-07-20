Українська виконавиця Ані Лорак вразила шанувальників зворушливим виглядом під час відпочинку на природі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Сонце всередині нас!» — йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімках Лорак позує в білосніжному вбранні і чорному топі, демонструючи елегантність і красу. Доповнювала образ знаменитості красива чорна сумочка від Chanel.

«Кароліна, мила ви й є Сонце❣️ Наше золоте, улюблене Сонечко ❣️ і сяйте сяйте», «ви й є наше сонце», «світишся як сонце», «запаморочлива Кароліна! Супер», «посмішка на мільйон», — пишуть її шанувальники.

До цього повідомлялося, що артистка Ані Лорак показала ідеально схудлу фігуру після занять спортом.

Цього разу артистка, яка скинула кілька десятків кілограмів після народження дитини, вирішила показати струнку й підтягнуту фігуру в спортивному костюмі, вразивши фанатів. Найчастіше Кароліна показує на своїй сторінці, як веселиться на концертах, приміряє нові модні сукні на зйомках і змінює імідж в кліпах.

При цьому про спорт, харчування і самі заняття в залі Ані Лорак показує вкрай рідко. Тому кадри, на яких співачка похвалилася чином у чорному спортивному костюмі, що складається з короткого топа і лосин, викликали досить бурхливу реакцію серед фанатів.

Нагадаємо, що Лорак у короткому топі посвітила грудьми під носом у Лазарєва

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