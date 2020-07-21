Знаменита артиска Ані Лорак показала струнку фігуру в короткій сукні з сіточкою і підігріла чутки про свій роман

Як відомо, після скандального розлучення Кароліни з її коханим чоловіком Муратом, фанати активно обговорюють особисте життя зірки, приписують їй нові романи і навіть поширюють чутки про її нову вагітність

Сама Ані Лорак плітки про особисте життя не коментує, але майстерно підігріває інтригу у коханого. Не так давно ще було відомо, вона зустрічається з Єгором Глібом, молодим продюсером. Зараз пара не з'являється разом і не публікує спільних кадрів. Тому новий ролик, в головній ролі якого виявилася щаслива Кароліна з дочкою, викликав чималий ажіотаж.

Так, поки фанати чекають нову весілля зірки, Кароліна вирішила зняти яскравий ролик, в якому постала милою нареченою, а її дочка – маленькою принцесою. Кароліна стояла з посмішкою на обличчі, очікуючи свого коханого біля вівтаря. За сюжетом відеоісторії, в кадрі з'явився привабливий молодий чоловік, але, на жаль, це був лише спеціальний рекламний хід ля її конкурсу.

«Красуня Кароліна😘😘😘», «Ставимо Лукас , якщо згодні що вона красуня 😊», «Скрізь ґів'ї, хоч би один чоловік написав, що щось виграв🤦🏻‍♀️», «117 спонсорів, ви жартуєте, чи що? 😂», «Розлучення це все...... Навіщо Лорак ці заморочки.....», «Хочеш, не хочеш, хто ж не хоче, пантелику те,як цукерку в тому мультику))) хто похвалить мене краще за всіх, тому дам солодку цукерочку)))».

До цього артистка, яка скинула кілька десятків кілограмів після народження дитини, вирішила показати струнку й підтягнуту фігуру в спортивному костюмі, вразивши фанатів. Найчастіше Кароліна показує на своїй сторінці, як веселиться на концертах, приміряє нові модні сукні на зйомках і змінює імідж в кліпах.

При цьому про спорт, харчування і самі заняття в залі Ані Лорак показує вкрай рідко. Тому кадри, на яких співачка похвалилася чином у чорному спортивному костюмі, що складається з короткого топа і лосин, викликали досить бурхливу реакцію серед фанатів.

Сама Лорак стверджує, що кращі дієти для артиста — це живі концерти. Адже за один виступ втрачається така кількість калорій, що потім можна їсти спокійно. Вона не відмовляється від ласощів, але тримає режим правильного харчування і їсть маленькими порціями.

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