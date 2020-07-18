Знаменита артиска Ані Лорак показала себе в домашньому вигляді на святкуванні з нагоди дня народження колеги
Після карантину зірка вирішила активно відпочивати, проводити час з близькими і веселитися в колі колег в перервах між роботою і підготовкою до майбутніх концертів. Цього разу співачка в простому і навіть домашньому вигляді постала перед фанатами, опублікувавши нові фото у розділі Сторі Instagram.
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Так, кілька годин тому в соціальній мережі Instagram на своїй сторінці в розділі Сторі Кароліна показала, як просто і навіть домашньому вигляді повеселилася з близькими товаришами під час свята подруги.
Без особливих укладок, вишуканих прикрас і вбрання співачка виглядала мило і по-домашньому. Примітно також те, що на всіх кадрах співачка прикривала рукою живіт, приховуючи форми сумочкою і повертаючись трохи вбік. Раніше з-за подібних кадрів особливо допитливі фанати вже запідозрили зірку у другій вагітності від молодого коханого.
До цього скинула кілька десятків кілограмів після народження дитини, Ані Лорак похвалилася чином у чорному спортивному костюмі, що складається з короткого топа і лосин.
Сама Лорак стверджує, що кращі дієти для артиста — це живі концерти. Адже за один виступ втрачається така кількість калорій, що потім можна їсти спокійно. Вона не відмовляється від ласощів, але тримає режим правильного харчування і їсть маленькими порціями.
«Любов до себе в культурі ставлення до своїх думок, свого тіла, харчування», - написала Кароліна під новими фото.
Фанати відразу ж відповіли:
«♥ Чарівність в кожному погляді, жесті, посмішці! І загадковість, яка притягує, як магніт, хочеться знову і знову милуватися нашої Дівою, як витвором мистецтва ♥ «, «Особливу родзинку кожному твоєму образу, мила, блиск очей, промениста посмішка та щастя, яке ти випромінюєш!», «Ви така красива ❤️».
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