Знаменитая итальянская актриса и модель Моника Беллуччи сверкнула фигурой в черном боди

Звезда опубликовала снимок на своей странице в Instagram, передает Politeka.net. 55-летняя актриса позабыла про возраст и устроила пикантную съемку в отеле. Она была одета в черное обтягивающее боди с глубоким декольте. На ноги красотка натянула черные колготки, а вот от штанов или юбки отказалась. Сверху Беллуччи набросила пиджак, но он не смог скрыть аппетитных форм звезды.

Без капли стеснения красотка решила пошалить и прогуляться по коридорам отеля в одном боди. Ее сфотографировали именно в тот момент, когда она шагала и улыбалась.

Поклонникам очень понравился свежий кадр. За полчаса пост красотки собрал почти 60 тысяч лайков. В комментариях Монике оставили массу приятных слов.

«Ну ты роскошная Моника», «Ты выглядишь как луна», «Я влюблен в эту прическу и эту походку! Великолепно!», «Вы самое прекрасное существо в мире», «Вау», «Прекрасная», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Моника Беллуччи сверкнула неземной красотой в черном обтягивающем платье. Итальянская актриса позировала в соблазнительном наряде с глубоким декольте. Актриса слегка приоткрыла рот, что сделало кадр еще более чувственным.

Напомним, что невероятная Моника Белуччи заворожила своим телом в одном халате: «Вот это красотка!».

Как сообщала Politeka, счастливая Моника Беллуччи показала, как годы украшают женщину: «Сияет среди звезд».

Также Politeka писала, что Моника Белуччи разлеглась на постели и свела с ума пышным бюстом: "Королева".