Легендарна італійська акторка і модель Моніка Беллуччі блиснула розкішшю на червоній доріжці

Актриса поділилася яскравим знімком на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Красуня згадала архівне фото, на якому виглядала дуже щасливою і життєрадісною. Вона підняла вгору голову, виставивши напоказ оголену шию і зону декольте. На вухах у зірки красувалися сережки, а очі блищали золотом.

За годину пост актриси зібрав понад 40 тисяч лайків. В коментарях 55-річній Моніці традиційно залишили масу слів захоплення.

«Гарне обличчя, красива жінка», «Просто чудово і красиво!», «Дорогоцінна», «Витончена», «Дуже красива жінка», «Який ангел», «Ти красуня, диво світу, яке сяє серед зірок», «Красива і чуттєва, божественна Моніка, ти прекрасна як завжди», «Вік тобі до лиця», «Зовсім не старієш», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Моніка Беллуччі засвітила зону декольте в спокусливому купальнику. Зірка лежала, заклавши руки назад. На ній був надітий чорний купальник, який підкреслив її пишні груди. Зверху красуня накинула білу сорочку, яка зробила образ більш свіжим і повітряним. Образ Моніка доповнила гарним намистом з каменів.

Нагадаємо, що карколомна Моніка Беллуччі засвітила зайве в королівському декольте: "Богиня".

Як повідомляла Politeka, чарівна Моніка Белуччі розляглася на ліжку і звела з розуму пишним бюстом: "Королева".

Також Politeka писала, що Беллуччі звела з розуму апетитними принадами в мереживах: «Богиня!!!».