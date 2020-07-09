Знаменита італійська актриса і модель Моніка Беллуччі похвалилася новим хвилюючим знімком

Зірка опублікувала фото на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. (Щоб подивитися – проскрольте вниз)

Зазначимо, знімок був зроблений для журналу Paris Match. Автором фотосесії став відомий французький фотограф і колишній міжнародний креативний директор журналу Elle Жиль Бенсімон.

55-річна зірка, фігурі якій можуть позаздрити і молоді дівчата, була неймовірно чуттєвою, що втім, їй властиво.

Беллуччі позувала лежачи на білосніжних простирадлах. При цьому не най одягнене чорне обтягуючі боді, яке вигідно підтримує пишні груди, і біла сорочка.

Шию моделі прикрашає масивне кольє з камінням.

Користувачі мережі захоплюються нев'янучою красою Моніки Беллуччі, яка з роками лише гарнішає.

«найкрасивіша жінка у всесвіті», «Чудова», «Абсолютно приголомшлива», «Нескінченна краса», «Назавжди гаряча королева краси», «Вау, дуже гаряче», - засипали компліментами знаменитість.

Нагадаємо, неймовірна Моніка Белуччі заворожила своїм тілом в одному халаті: «Ось це красуня!»

Як повідомляла Politeka, карколомна Моніка Беллуччі засвітила зайве в королівському декольте: "Богиня".

Також Politeka писала, що розкішна Беллуччі розбурхала новим пристрасним чином: «Про Боже мій, Моніка».