Знаменита італійська актриса і модель Моніка Беллуччі похвалилася новим хвилюючим знімком
Зірка опублікувала фото на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. (Щоб подивитися – проскрольте вниз)
Зазначимо, знімок був зроблений для журналу Paris Match. Автором фотосесії став відомий французький фотограф і колишній міжнародний креативний директор журналу Elle Жиль Бенсімон.
55-річна зірка, фігурі якій можуть позаздрити і молоді дівчата, була неймовірно чуттєвою, що втім, їй властиво.
Підвищення пенсій обернулося великою проблемою: Кабмін прийняв термінове рішення, подробиці
Екс-солістка "Серебро" в купальнику запаморочила голову смачними об'ємами: "Помацати б"
Німецька чемпіонка, спустивши штани і скинувши ліфчик, змусила плакати від захвату: "Валерія, гаряче!"
Вийти на пенсію стане складніше, українців добили вимогами щодо стажу: як не залишитися без грошей
Беллуччі позувала лежачи на білосніжних простирадлах. При цьому не най одягнене чорне обтягуючі боді, яке вигідно підтримує пишні груди, і біла сорочка.
Шию моделі прикрашає масивне кольє з камінням.
Користувачі мережі захоплюються нев'янучою красою Моніки Беллуччі, яка з роками лише гарнішає.
«найкрасивіша жінка у всесвіті», «Чудова», «Абсолютно приголомшлива», «Нескінченна краса», «Назавжди гаряча королева краси», «Вау, дуже гаряче», - засипали компліментами знаменитість.
Нагадаємо, неймовірна Моніка Белуччі заворожила своїм тілом в одному халаті: «Ось це красуня!»
Як повідомляла Politeka, карколомна Моніка Беллуччі засвітила зайве в королівському декольте: "Богиня".
Також Politeka писала, що розкішна Беллуччі розбурхала новим пристрасним чином: «Про Боже мій, Моніка».