У списку зіркових учасників шоу «Танці з зірками» прибуло - екс-учасниця «ВІА Гра» Санта Дімопулос прийняла виклик і вийде на паркет в новому сезоні

Співачка Санта Дімопулос, екс-вокалістка групи «ВІА Гра» візьме участь в новому сезоні шоу «Танці з зірками», який вийде на екрани вже за традицією - восени. Цей сезон буде четвертим в історії шоу. Про свою участь зірка повідомила в Instagram, пише Politeka.net.

Виклик Санті Дімопулос «кинула» співачка і колега по цеху «ВІА Гри» Надія Мейхер. Екс-міс Всесвіт, Санта Дімопулос, зважилася прийняти його і передала естафету далі, викликавши на паркет актора Тараса Цимбалюка, відомого за серіалами "Кріпосна" і "Спійматі Кайдаша".

«Головна новина літа - Я приймаю челлендж від Надії Мейхер. До зустрічі на проекті» - заявила співачка.

Шанувальники Санти сприйняли новину з натхненням, заявивши практично одноголосно, що вона стане прикрасою програми і обов'язково дійде до фіналу. Хтось навіть упевнений в її перемозі, оскільки танцювальний досвід співачки буде їй хорошою підмогою.

«Навіщо, взагалі, починати, переможець очевидний!!» - пишуть шанувальники.

Однак, знайшлися серед шанувальників і ті, хто заявив, що шоу «Танці з зірками» - несправедливо оцінює учасників, і в цілому - працює на рейтинги, а не на оцінки пар. Шанувальники пророкують Санті Дімопулос зіпсовані нерви, але співачка не сумує, відповідаючи, що у неї «сталеві нерви».

«Ох, Санта, вимотають вам там нерви! Останні сезони сценарій шоу прописують агресивно, провокуючи постійні конфлікти. Але, раз зважилися, будемо тримати за вас кулочка!» - пише прихильниця.

Відзначимо, що Санта Дімопулос в дитинстві дійсно займалася бальними танцями. Однак, після перемоги на конкурсі «Міс Україна-Вселенная 2006» вона прославилася ще й як бодібілдер через кілька років співачка навіть стала чемпіонкою світу на конкурсі в Таїланді.

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