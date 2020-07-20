Учасниця шоу «Танці з зірками» Олена Шоптенко порадувала шанувальників, опублікувавши фото з чоловіком
Танцівниця і хореограф Олена Шоптенко рідко ділиться з передплатниками історіями з сім'ї, і ще рідше - викладає спільні фото з чоловіком. «Щастя любить тишу» - приказка, яка повністю відповідає Шоптенко, пише Politeka.net
Але на цей раз у неї радісний привід - чоловік хореографа, Олексій, відзначає день народження. З цієї нагоди Олена Шоптенко опублікувала знімок і зворушливо привітала його зі святом.
«Світу безмежно пощастило з тобою, а я щаслива, що ти зі мною. З днем народження, коханий!» - написала в пості Шоптенко.
Ніжне фото в чорно-білому кольорі зворушило шанувальників танцівниці, і вони приєдналися до вітань.
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"Класні картинки створює ваш Олексій, а пости під ними такі філософсько-софистически-аристократичні", "Читаю кожен його пост", "Він у вас обладнаний", - пишуть в коментарях користувачі.
Варто відзначити, що сам Олексій є активним користувачем цієї соціальної мережі і регулярно викладає красиві і атмосферні фотографії, які робить сам, а також розмірковує з фоловерами про сенс життя, роботі, любові та інших речах. Шанувальники Шоптенко відзначили це теж.
«З днем народження Вашого А А йому то як пощастило Класні картинки створює Ваш Олексій, а пости під ними такий собі філософсько-софистически-аристократичні» - зазначила шанувальниця.
Чи не пропустили підписники і порівняння двох чоловіків Олени Шоптенко, з якими танцівницю пов'язували відносини. Так, шанувальники порівняли нинішнього чоловіка хореографа з колишнім супутником Ігорем Посипайко, зазначивши, що це було «щось страшне».
«Слава Богу, Олена, що ви його зустріли. А то Роман з Посипайко бал щось страшне. Щастя Вам, любові, терпіння. І нехай Ваш синок росте на радість Вам »- відзначили підписники.
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