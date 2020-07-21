27-річна українська гімнастка, зірка "Танців з зірками" і фаворитка хореографа Влада Ями, Ганна Різатдінова потішила публіку новим фото
Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в чорній маєчці, крізь які виднілася лямка білого ліфчика.
Ганна продемонструвала обличчя крупним планом, а також спокусливу зону декольте - складочки і ніжні лінії розбурхують фантазію.
Різатдінова підкреслила натуральну красу вдалим макіяжем. Дівчина заінтригувала поглядом, трохи прочинивши рот.
"#ранок 🌺", - коротко підписала спортсменка.
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Користувачі кинулися обговорювати побачене, не скуплячись на компліменти в коментарях:
"Давайте в новий сезон танці з зірками )))"
"Як завжди прекрасні)"
"Побачив Ваше фото - і ранок дійсно стало добрим :)"
"Круто 👍🤩"
"Яка гарна😍"
"Маєш дуже чудовий вигляд)😍🔥"
Раніше ми повідомляли, Різатдінова розбурхала фото в купальнику, розташувавшись в томній позі на бортику басейну. Ганна блиснула струнким тілом, зігнувши ніжки в колінах і закинувши руки за голову.
«Вид бомбезний», «ви чудова», «найкрасивіше, що я бачив сьогодні», «вау, виглядаєш неймовірно», «вогонь!», «Ганнуся, купальник 🔥і Ви відповідно», «да, хороша», — відреагували користувачі.
Також ми розповідали, як Різатдінова зачарувала публіку, посилаючи повітряний поцілунок.
«Без приводу і не тому, що днями був день поцілунків 💋, а просто тому , що кожна з вас дівчат унікальна і неповторна!) не забувайте про це 😉 Ви втілення краси», — підписала кадри зірка.
Нагадаємо, улюблениця Ями з "Танців з зірками" роздяглася догола заради цих кадрів
А ще Politeka повідомляла, що фаворитка Влада Ями з "Танців з зірками" показала гаряче фото в ліжку