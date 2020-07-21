27-річна українська гімнастка, зірка "Танців з зірками" і фаворитка хореографа Влада Ями, Ганна Різатдінова потішила публіку новим фото

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в чорній маєчці, крізь які виднілася лямка білого ліфчика.

Ганна продемонструвала обличчя крупним планом, а також спокусливу зону декольте - складочки і ніжні лінії розбурхують фантазію.

Різатдінова підкреслила натуральну красу вдалим макіяжем. Дівчина заінтригувала поглядом, трохи прочинивши рот.

"#ранок 🌺", - коротко підписала спортсменка.

Користувачі кинулися обговорювати побачене, не скуплячись на компліменти в коментарях:

"Давайте в новий сезон танці з зірками )))"

"Як завжди прекрасні)"

"Побачив Ваше фото - і ранок дійсно стало добрим :)"

"Круто 👍🤩"

"Яка гарна😍"

"Маєш дуже чудовий вигляд)😍🔥"

Раніше ми повідомляли, Різатдінова розбурхала фото в купальнику, розташувавшись в томній позі на бортику басейну. Ганна блиснула струнким тілом, зігнувши ніжки в колінах і закинувши руки за голову.

«Вид бомбезний», «ви чудова», «найкрасивіше, що я бачив сьогодні», «вау, виглядаєш неймовірно», «вогонь!», «Ганнуся, купальник 🔥і Ви відповідно», «да, хороша», — відреагували користувачі.

Також ми розповідали, як Різатдінова зачарувала публіку, посилаючи повітряний поцілунок.

«Без приводу і не тому, що днями був день поцілунків 💋, а просто тому , що кожна з вас дівчат унікальна і неповторна!) не забувайте про це 😉 Ви втілення краси», — підписала кадри зірка.

Нагадаємо, улюблениця Ями з "Танців з зірками" роздяглася догола заради цих кадрів

А ще Politeka повідомляла, що фаворитка Влада Ями з "Танців з зірками" показала гаряче фото в ліжку