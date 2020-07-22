Скандальна учасниця шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком - переможниця проекту Даша Ульянова показала себе в розкішній весільній сукні

Після розставання з Максом Даша почала вести свій профіль в Instagram в новому стилі, розповідати про життя і влаштувала спортивний марафон. Не забуває молода спортсменка також від модних фотосесіях для залучення уваги.

Кілька годин тому в розділі Сторі Даша показала, як позує в ніжному весільному платті, з розпущеним волоссям і крутиться перед об'єктивом, щоб вбрання можна було розглянути з усіх боків. Дані кадри особливо привертають увагу фанатів, адже кілька днів тому Даша заговорила про нові стосунки.

Так, не так давно Даша дала інтерв'ю YouTube-каналу "Олицкая", у якому відверто зізналася, що ловить кайф від нових відносин (щоб подивитися відео, проскролльте вниз).

"Ми познайомилися в компанії, як-то у нас все зав'язалося", - зізналася Ульянова, додавши, що залицяльник старше її на 20 років.

"Мені кайфово в цьому почутті. Я хотіла доброго ставлення – я його отримую", - зазначила дівчина.

Ульянова пояснила, що не відчуває ніякої різниці, незважаючи на те, що її коханому 43 роки. За її словами, вони часто жартують, а для неї це дуже важливо.

"Я не відчуваю різницю ніяку. Я йому завжди кажу: "Я кайфую з тобою, тому що я не відчуваю ні якусь там ментальну різницю, фінансову, вікову. Ми на рівних. Ржем постійно, шлях до мого серця лежить через жарти", - зізналася переможниця "Холостяка".

За словами Даші, вона відпустила "холостяка" Макса Михайлюка, і якщо він захоче повернутися, відносин не вийде.

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