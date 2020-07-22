Скандальная участница шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком - победительница проекта Даша Ульянова показала себя в раскошном свадебном платье

После расставания с Максом Даша начала вести свой профиль в Инстаграм в новом стиле, рассказывать о жизни и устроила спортивный марафон. Не забывает молодая спортсменка также от модных фотосессиях для привлечения внимания.

Несколько часов назад в разделе Стори Даша показала, как позирует в нежном свадебном платье с распущенными волосами и крутится перед объективом, чтобы наряд можно было рассмотреть со всех сторон. Данные кадры особо привлекают внимание фанатов, ведь несколько дней назад Даша заговорила о новых отношениях.

Так, не так давно Даша дала интервью YouTube-каналу "Олицкая", в котором откровенно призналась, что ловит кайф от новых отношений (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

"Мы познакомились в компании, как-то у нас все завязалось", - созналась Ульянова, добавив, что ухажер старше ее на 20 лет.

"Мне кайфово в этом чувстве. Я хотела хорошего отношения – я его получаю", - отметила девушка.

Ульянова объяснила, что не чувствует никакой разницы, несмотря на то, что ее возлюбленному 43 года. По ее словам, они часто шутят, а для нее это очень важно.

"Я не чувствую разницу никакую. Я ему всегда говорю: "Я так кайфую с тобой, потому что я не чувствую ни какую-то там ментальную разницу, финансовую, возрастную. Мы на равных. Ржем постоянно, путь к моему сердцу лежит через шуточки", - призналась победительница "Холостяка".

По словам Даши, она отпустила "холостяка" Макса Михайлюка, и если он захочет вернуться, отношений не выйдет. Фанаты же отметили под видео, что девушка "недолго горевала".

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