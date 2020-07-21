Найгарячіша учасниця шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком - переможниця проекту Даша Ульянова поділилася особистими одкровеннями з фанатами

Даша вирішила розповісти в разеделе Сторі в Instagram, як проводить час на відпочинку в понеділок - щаслива і втомлена вона показала, як розслабляється за келихом ігристого і просить не засуджувати її за це.

Далі дівчина відповіла на інтригуючі питання: вона розповіла, що вважає свою фігуру доброю, тому пластику грудей робити не буде. Також Даша зазначила, чому не знайомить фанатів з новий обранцем (не так давно вона розповіла, що її чоловік значно старше і не показувала його ні на одному фото), зазначивши, що загадковий коханий "цього не хоче".

Потім Ульянова підкреслила, що ні з ким з дівчат "Холостяка" не спілкується, ні особисто, ні письмово, так як не бажає. Зазначимо, Даша і Макс розлучилися з-за його інтимного зв'язку з однією з учасниць, особистість яку так і не розкрили.

Також щоб урізноманітнити своє навчання на марафоні, який проводить, дівчина почала розповідати про те, як полюбити себе, приймати недоліки і навчитися жити з комплексами або ж позбавлятися від них:

«Приймати себе - це такий же навик, як вміти смачно готувати або займатися йогою. А будь-який навик можна розвивати! З чого почати? Проведи такий квест: візьми аркуш паперу і ручку, ставимо таймер на одну хвилину і напиши список своїх сильних сторін. Це можуть бути як зовнішні риси, так і особливості характеру (а можна зробити два окремих списку). Важлива умова - встигнути виписати не менше десяти пунктів за одну хвилину. А якщо вийде більше - ще краще!

Вчитися любити себе - це захоплююча пригода, яка розширює свідомість і гарантовано змінює життя на краще. Не варто прив'язуватися до результату і чекати той самий чарівний момент, коли в твоєму серці розгориться полум'я любові. Кожен крок, кожне незначне дія на цьому шляху з перших хвилин почнуть фарбувати життя свіжими фарбами. Як варіант - чому б не розправити плечі і не посміхнутися своєму відображенню в дзеркалі прямо зараз?

Сила жінки не в ступені любові до себе, а в готовності розвивати в собі цю якість. Шляхів досягнення успіху в цьому напрямку безліч. Іноді прийняття себе починається з прийняття недосконалості цього світу. Коли ти приймаєш непорушну істину про те, що світ не ідеальний, то перестаєш чекати від нього більше, ніж він може тобі дати», - розповіла дівчина, відзначаючи плани на майбутнє заняття. Деякі користувачі, тут зе згадали Даші її збільшення губ, заговоривши про пластику та власні переживання.

Нагадаємо, Даша з "Холостяка" пустилася у всі тяжкі після зради Макса Михайлюка: "Друга Волочкова"

А ще Politeka писала, що в житті пари з "Холостяка" сталося непередбачене, Даша приголомшила деталями: "Макс зізнався, що..."

Також Politeka повідомляла, переможниця "Холостяка" Даша Ульянова без білизни приголомшила зухвалою витівкою: "Майбутня зірка".