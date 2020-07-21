Самая горячая участница шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком - победительница проекта Даша Ульянова поделилась личными откровениями с фанатами

Даша решила рассказать в разеделе Стори в Инстаграм, как проводит время на отдыхе в понедельник - счастливая и уставшая она показала, как расслабляется за бокалом игристого и просит не осуждать ее за это.

Далее девушка ответила на интригующие вопросы: она рассказала, что считает свою фигуру хорошей, поэтому пластику груди делать не будет. Также Даша отметила, почему не знакомит фанатов с новый избранником (не так давно она рассказала, что мужчина гораздо ее старше и не показывала его ни на одном фото), отметив, что загадочный возлюбленный "этого не хочет".

Затем Ульянова подчеркнула, что ни с кем из девочек "Холостяка" не общается, ни лично, ни письменно, так как не желает. Отметим, Даша и Макс расстались из-за его интимной связи с одной из участниц, личность которую так и не раскрыли.

Также чтобы разнообразить свое обучение на марафоне, который проводит, девушка также начала рассказывать о том, как полюбить себя, принимать недостатки и научиться жить с комплексами или же избавляться от них:

«Принимать себя - это такой же навык, как уметь вкусно готовить или заниматься йогой. А любой навык можно развивать! С чего начать? Проведи такой квест: возьми лист бумаги и ручку, поставь таймер на одну минуту и напиши список своих сильных сторон. Это могут быть как внешние черты, так и особенности характера (а можно сделать два отдельных списка). Важное условие - успеть выписать не менее десяти пунктов за одну минуту. А если получится больше - еще лучше!

Учиться любить себя - это увлекательное приключение, которое расширяет сознание и гарантированно меняет жизнь к лучшему. Не стоит привязываться к результату и ждать тот самый волшебный момент, когда в твоем сердце разгорится пламя любви. Каждый шаг, каждое незначительное действие на этом пути с первых минут начнут окрашивать жизнь свежими красками. Как вариант - почему бы не расправить плечи и не улыбнуться своему отражению в зеркале прямо сейчас?

Сила женщины не в степени любви к себе, а в готовности развивать в себе это качество. Путей достижения успеха в этом направлении множество. Иногда принятие себя начинается с принятия несовершенств этого мира. Когда ты принимаешь непреложную истину о том, что мир не идеален, то перестаешь ожидать от него больше, чем он может тебе дать», - рассказала девушка, отмечая планы на будущее занятие. Некоторые пользователи тут зе вспомнили Даше ее увеличение губ, заговорив о пластике и собственных переживаниях.

Напомним, Даша из "Холостяка" пустилась во все тяжкие после измены Макса Михайлюка: "Вторая Волочкова"

А еще Politeka писала, что в жизни пары из "Холостяка" случилось непредвиденное, Даша ошарашила деталями: "Макс признался, что..."

Также Politeka сообщала, победительница "Холостяка" Даша Ульянова без белья ошеломила дерзкой выходкой: "Будущая звезда".