Українська співачка Тіна Кароль показала новий яскравий образ, в якому блищала на новому концерті, однак засвітила пікантну деталь

На фан-сторінці у соціальній мережі Instagram співачка опублікувала яскравий кадр, на якому разом з артистом Павлом Зібровим позувала в новому образі.

Так, Тіна з'явилася з яскравим макіяжем на обличчі з акцентом на червоні губи, одягла білосніжне акуратне сукню, повністю розшита блискітками і доповнене невеликим вирізом на животі, а також уклала волосся акуратними хвилями.

Проте не спільне фото двох артистів і навіть не концерт Тіни привернули увагу до себе. Фанати звернули увагу на випирає животик зірки і навіть встигли пошушить, що зірки "знову вагітна". Зазначимо, струнка зірка не коментує подібні чутки і з-за надмірного бажання фанатів дізнатися про її особисте життя, також не дає особливо відвертих інтерв'ю.

«Тіна Кароль і Павло Зібров ❤, «Цікаво, через скільки хвилин з'явиться ФШ з головою Балана замість голови Зіброва?! 😂», «Дт привіт 😂. Мені одній здається, що у Тіни живіт видно 😂», «@liliasmuchok у Тіни завжди животик був😁», «Дівчинки, у тіни самий милий і красивий животик 🌸 він ніколи не залишається без уваги )))», «@liliasmuchok ой знову від Дана вагітна😂», «вже 3 футбольні команди народили😂», «Піднімайте свої очі вище. Крім живота, є на що і на кого дивитися. Посмішка у Тіни приємна, промениста», - написали фанати.

Також на фан-сторінці Тіни в соціальній мережі Instagram з'явилися невеликі уривки з нового интеревью Тіни для телеканалу ОНТ. У ньому співачка не тільки блиснула модною сукнею з блискавкою на грудях і яскравим макіяжем, але ще й розповіддю зі свого життя.

Співачка, як відомо, вкрай рідко дає інтерв'ю, розповідає про особисте і сумне. Цього разу Тіна відверто зізналася в труднощах, яких зазнала під час скасування концерту, який був дуже важливий для неї і який довго чекала. Тіна зазначила, що після сумної новини була дуже засмучена і зі сльозами на очах вирушила в церкву, адже її пісні - це її любов і спасіння. Вона опинилася в потрібному місці:

"Після цього, після відвідин місця, яке наповнене добротою і чудесною силою, все будо добре. Концерти не скасовували, в той момент здавалося, що ніколи так не розбудовувалася", - з посмішкою розповіла співачка.

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