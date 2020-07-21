Украинская певица Тина Кароль показала новый яркий образ, в котором блистала на новом концерте, однако засветила пикантную деталь

На фан-странице в социальной сети Инстаграм певица опубликовала яркий кадр, на котором вместе с артистом Павлом Зибровым позировала в новом образе.

Так, Тина предстала с ярким макияжем на лице с акцентом на алые губы, надела белоснежное аккуратное платье, полностью расшитое блестками и дополненное небольшим вырезом на животе, а также уложила волосы аккуратными волнами.

Однако не совместное фото двух артистов и даже не концерт Тины привлекли внимание к себе. Фанаты обратили внимание на выпирающий животик звезды и даже успели пошушить, что звезды "снова беременна". Отметим, стройная звезда не комментирует подобные слухи и из-за чрезмерного желания фанатов узнать о ее личной жизни, также не дает особо откровенных интервью.

«Тина Кароль и Павел Зибров ❤, «Интересно, через сколько минут появится ФШ с головой Балана вместо головы Зиброва?! 😂», «Дт привіт 😂. Мені одній здається, що у Тіни живіт видно 😂», «@liliasmuchok у Тины всегда животик был😁», «Девочки, у тины самый милый и красивый животик 🌸 он никогда не остается без внимания )))», «@liliasmuchok ой опять от Дана беременная😂», «уже 3 футбольные команды родили😂», «Поднимайте свои глаза выше. Кроме живота, есть на что и на кого смотреть. Улыбка у Тины приятная, лучезарная», - написали фанаты.

Также на фан-странице Тины в социальной сети Инстаграм появились небольшие отрывки из нового интеревью Тины для телеканала ОНТ. В нем певица не только блеснула модным платьем с молнией на груди и ярким макияжем, но еще и рассказом из своей жизни.

Певица, как известно, крайне редко дает интервью, рассказывает о личном и печальном. В этот раз Тина откровенно призналась в сложностях, которые испытала во время отмены концерта, который был очень важен для нее и который долго ждала. Тина отметила, что после печальной новости была очень расстроена и со слезами на глазах отправилась в церковь, ведь ее песни - это ее любовь и спасение. Она оказалась в нужном месте:

"После этого, после посещения места, которое наполнено добротой и чудесной силой, все будо хорошо. Концерты не отменяли, в тот момент казалось, что никогда так не расстраивалась", - с улыбкой рассказала певица.

Напомним, Кароль взбудоражила видом в "траурном" платье:"Балан остался в прошлом".

Как сообщала Politeka, расставившей ноги Кароль досталось за один и тот же наряд: "Странно, что не в ночнушке".

Также Politeka писала, что расхристанный Дан Балан внезапно прервал молчание, фаны Кароль дождались: "Тина беременна...".