Співачки, актриси і телеведучі знають, як привернути увагу до себе завдяки зміні іміджу

Однак, далеко не завжди зміни можуть виявитися вдалим, облагородивши вже порядком обридлий образ. Найчастіше артисти не ризикують, роблять мінімальні зміни в стилі і стрижках. Однак, бувають і винятки.

Так, більшість знаменитостей воліє періодично радувати шанувальників новим стилем і зовнішнім виглядом після того, як ретельно подумають свій образ. А коли це робиться в поспіху або без належної підготовки, відбуваються незвичайні казуси.

Politeka.net пропонує вашій увазі топ-добірку фото зі знаменитостями, які після зміни іміджу отримали хвилю критики в мережі. Зокрема, фанатів бентежила зачіска або стрижка зірок.

Алла Борисівна є однією з тих знаменитостей, чию зачіску критикують чи не під кожним новим знімком. Багато років тому волосся зірки стали рідкими та пухнастими, тому вона почала носити перуку або частково надягати на голову накладні пасма для обсягу. Тому в мережі постійно критикують зірку, мотивуючи це тим, що Пугачова могла б вибрати один перуку і не мучити свої локони.

Бейонсе буквально вразила фанатів, коли засвітилася на публіці зі стрижкою, зовсім їй не підходить. Темні локони зірки пожовкли після висветленія, а її недоречна чубчик у три чверті на хвилястих волоссі також виглядала недоречно. Втім, співака з часом змінила стиль і більш подібними до експериментів не поверталася.

Не так давно Анна Седокова в черговий раз здивувала фанатів - співачка зістригла собі чуба і практично відразу ж зрозуміла, що новий вигляд їй не до лиця. Зірка з'явилася На публіці з новою стрижкою лише одного разу, похвалилася нарядом, а потім деякий час закалывала пасма, щоб приховати невдалий експеримент. Також зміну кольору волосся і довгі фанати привітали дуже погано, відзначаючи, що ествественный колір волосся Сєдокової куди краще.

Ані Лорак не особливо експериментувала зі стрижками, проте із-за постійних укладок, стрижок і начосом локони знаменитості помітно подпортились. З часом вона стала їх рідше укладати і завивати. Ані Лорак навіть зістригла пасма по максиму і почала надягати накладні пасма. Як видно з фото, поріділі кучері знаменитості виглядають зовсім не так, як раніше.

Крістен Стюарт є однією з тих, хто дуже любить експерименти і не думає про зовнішній вигляд так, як інші. Дівчина з легкістю прощалася з довгими пасмами, фарбувала їх у неймовірні відтінки і навіть стриглася фактично налисо, перетворившись в блондинку.

Ольга Бузова потрапляла під критики мережі за зміну зачіски куди більше, ніж інші знаменитості. У пошуках себе", дівчина пробувала різні варіанти, але найбільш нелюбимі фанати порахували зачіски, де є довгі і накладні пасма.

Як з'ясувалося, в початку своєї кар'єри Скарлетт Йохансон «шукала себе», тому дівчина досить часто приміряла різний імідж, змінювала стиль в одязі і стрижки. Одна з таких змін спантеличила мережа – стрижка з рваними пасмами, выстриженными з боків і густа шапка зверху, а «пір'я» знизу виглядали провально

А ось Кендалл Дженнер вирішила приміряти на свої локони афрокосички і отримала хвилю гнівних коментарів в Instagram. Представники африканської культури виступили проти таких змін, пояснивши це тим, що їх зачіска покликана уберегти волосся від пошкоджень, а «білі» переймають чужі традиції, щоб виділитися.

Нагадаємо, що Полякова роздяглася на яхті заради пікантного кадру, Лоліта не змогла змовчати: «Олю, у тебе ноги як…».

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