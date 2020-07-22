Певицы, актрисы и телеведущие знают, как привлечь внимание к себе благодаря смене имиджа

Однако, далеко не всегда перемены могут оказаться удачным, облагородив уже порядком приевшийся образ. Чаще всего артисты не рискуют, делают минимальные перемены в стили и стрижках. Однако, бывают и исключения.

Так, большинство знаменитостей предпочитает периодически радовать поклонников новым стилем и внешним видом после того, как тщательно подумают свой образ. А когда это делается в спешке или без должной подготовки, происходят необычные казусы.

Politeka.net предлагает вашему вниманию топ-подборку фото со знаменитостями, которые после смены имиджа получили волну критики в сети. В частности, фанатов смущала прическа или же стрижка звезд.

Алла Борисовна является одной из тех знаменитостей, чью прическу критикуют едва ли не под каждым новым снимком. Многие годы тому назад волосы звезды стали жидкими и пушистыми, поэтому она начала носить парик или частично надевать на голову накладные пряди для объема. Поэтому в сети постоянно критикуют звезду, мотивируя это тем, что Пугачева могла бы выбрать один парик и не мучить свои локоны.

Бейонсе буквально сразила фанатов, когда засветилась на публике со стрижкой, совсем ей не подходящей. Темные локоны звезды пожелтели после высветления, а ее неуместная челка в три четверти на волнистых волосах также выглядела неуместно. Впрочем, певца со временем сменила стиль и более к подобными экспериментам не возвращалась.

Не так давно Анна Седокова в очередной раз удивила фанатов - певица отстригла себе челку и практически сразу же поняла, что новый облик ей не к лицу. На публике звезда появилась с новой стрижкой лишь однажды, похвасталась нарядом, а затем некоторое время закалывала пряди, чтобы скрыть неудачный эксперимент. Также смену цвета волос и длинны фанаты приветствовали весьма плохо, отмечая, что ествественный цвет волос Седоковой куда лучше.

Ани Лорак не особо экспериментировала со стрижками, однако из-за постоянных укладок, стрижек и начесов локоны знаменитости заметно подпортились. Со временем она стала их реже укладывать и завивать. Ани Лорак даже состригла пряди по максиму и начала надевать накладные пряди. Как видно из фото, поредевшие локоны знаменитости выглядят совсем не так, как раньше.

Кристен Стюарт является одной из тех, кто очень любит эксперименты и не думает о внешнем виде так, как другие. Девушка с легкостью прощалась с длиными прядями, красила их в невероятные оттенки и даже стриглась фактически налысо, превратившись в блондинку.

Ольга Бузова попадала под критики сети за смену прически куда больше, чем другие знаменитости. В поисках "себя", девушка пробовала самые разные варианты, но самыми нелюбимыми фанаты посчитали прически, где есть длинные и накладные пряди.

Как выяснилось, в начале своей карьеры Скарлетт Йохансон «искала себя», поэтому девушка довольно часто примеряла различный имидж, меняла стиль в одежде и стрижки. Одна из таких перемен озадачила сеть – стрижка с рваными прядями, выстриженными по бокам и густая шапка сверху, а «перья» снизу выглядели провально

А вот Кендалл Дженнер решила примерить на свои локоны афрокосички и получила волну гневных комментариев в Инстаграм. Представители африканской культуры выступили против таких перемен, пояснив это тем, что их прическа призвана уберечь их волосы от повреждений, а «белые» перенимают чужие традиции, чтобы выделиться.

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