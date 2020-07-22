Певицы, актрисы и телеведущие знают, как привлечь внимание к себе благодаря смене имиджа
Однако, далеко не всегда перемены могут оказаться удачным, облагородив уже порядком приевшийся образ. Чаще всего артисты не рискуют, делают минимальные перемены в стили и стрижках. Однако, бывают и исключения.
Так, большинство знаменитостей предпочитает периодически радовать поклонников новым стилем и внешним видом после того, как тщательно подумают свой образ. А когда это делается в спешке или без должной подготовки, происходят необычные казусы.
Politeka.net предлагает вашему вниманию топ-подборку фото со знаменитостями, которые после смены имиджа получили волну критики в сети. В частности, фанатов смущала прическа или же стрижка звезд.
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Алла Борисовна является одной из тех знаменитостей, чью прическу критикуют едва ли не под каждым новым снимком. Многие годы тому назад волосы звезды стали жидкими и пушистыми, поэтому она начала носить парик или частично надевать на голову накладные пряди для объема. Поэтому в сети постоянно критикуют звезду, мотивируя это тем, что Пугачева могла бы выбрать один парик и не мучить свои локоны.
Бейонсе буквально сразила фанатов, когда засветилась на публике со стрижкой, совсем ей не подходящей. Темные локоны звезды пожелтели после высветления, а ее неуместная челка в три четверти на волнистых волосах также выглядела неуместно. Впрочем, певца со временем сменила стиль и более к подобными экспериментам не возвращалась.
Не так давно Анна Седокова в очередной раз удивила фанатов - певица отстригла себе челку и практически сразу же поняла, что новый облик ей не к лицу. На публике звезда появилась с новой стрижкой лишь однажды, похвасталась нарядом, а затем некоторое время закалывала пряди, чтобы скрыть неудачный эксперимент. Также смену цвета волос и длинны фанаты приветствовали весьма плохо, отмечая, что ествественный цвет волос Седоковой куда лучше.
Ани Лорак не особо экспериментировала со стрижками, однако из-за постоянных укладок, стрижек и начесов локоны знаменитости заметно подпортились. Со временем она стала их реже укладывать и завивать. Ани Лорак даже состригла пряди по максиму и начала надевать накладные пряди. Как видно из фото, поредевшие локоны знаменитости выглядят совсем не так, как раньше.
Кристен Стюарт является одной из тех, кто очень любит эксперименты и не думает о внешнем виде так, как другие. Девушка с легкостью прощалась с длиными прядями, красила их в невероятные оттенки и даже стриглась фактически налысо, превратившись в блондинку.
Ольга Бузова попадала под критики сети за смену прически куда больше, чем другие знаменитости. В поисках "себя", девушка пробовала самые разные варианты, но самыми нелюбимыми фанаты посчитали прически, где есть длинные и накладные пряди.
Как выяснилось, в начале своей карьеры Скарлетт Йохансон «искала себя», поэтому девушка довольно часто примеряла различный имидж, меняла стиль в одежде и стрижки. Одна из таких перемен озадачила сеть – стрижка с рваными прядями, выстриженными по бокам и густая шапка сверху, а «перья» снизу выглядели провально
А вот Кендалл Дженнер решила примерить на свои локоны афрокосички и получила волну гневных комментариев в Инстаграм. Представители африканской культуры выступили против таких перемен, пояснив это тем, что их прическа призвана уберечь их волосы от повреждений, а «белые» перенимают чужие традиции, чтобы выделиться.
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