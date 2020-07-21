Дочку Алли Пугачової Крістіна Орбакайте захопила мережа фотографією з молодшим сином

Як повідомляє Politekа.net, фото з'явилося на фан-сторінці Примадонни російської естради. (Щоб псмотреть - проскролльте вниз)

«Мама з сином», - лаконічно підписаний кадр.

На знімку Крістіна Орбакайте в ошатному платті позує поруч з молодшим сином Дені Байсаровим, якому на сьогоднішній день 22 роки.

Хлопець дуже любить свою сім'ю, він зворушливо висловлюється у себе в соцмережах про молодшій сестрі Клавдії і молодших дітей примадонни Лізі і Гаррі. Крім цього, Дені в хороших відносинах зі своїм старшим братом.

Фото викликало хвилю захоплення користувачів соцмережі.

«Хлопчик - хороший!», «Симпатичненький хлопчисько. Молодець Христина», «Красуня мама і красень Дені», «Які ви красиві», «Дуже красиво», - захоплюються онуком і дочкою Пугачової в Мережі.

Як відомо, у Крістіни Орбакайте двоє синів від спілок зі співаком Володимиром Пресняковим-молодшим (Микита Пресняков) і бізнесменом Русланом Байсаровим (Дені Байсаров).

Крістіна Орбакайте і Руслан Байсаров були разом з 1997 по 2001 рік.



В 2005 році дочка Пугачової вийшла заміж за бізнесмена Михайла Земцова. І в 2012 році з'явилася на світ донька Клавдія.

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