Модель Алена Преснякова, которая приходится невесткой Алле Пугачевой, покорила фанатов нескромными снимками

Об этом пишет Politeka.net.

Кадры с нескромной фотосессии жена внука Аллы Пугачевой опубликовала в своем личном микроблоге Instagram.

На жарких снимках можно увидеть оголенную модель Алену Преснякову, которая прикрыла свои прелести большой шляпой, а ради ярких кадров надела лишь украшения и белые трусики.

"Мне несвойственно выставлять такие фотографии, но на что не пойдёшь ради искусства, тем более, когда на весах -6 кг за время карантина. Спасибо моей любимой за такие кадры. Какая фотография нравится больше?", - говорится в подписи к публикации.

Пользователи удивились, как Аленой Пресняковой за столь короткое время удалось скинуть 6 килограммов и восхитились ее красотой.

"Ты красива!", "Огонь, очень классная!", "Алена, я тебя обожаю. Жду в гости!", "Сказочно красивая ты и фото безупречны! Интересно, ты бы согласилась сняться для журнала Maxim?", "Очень красивая и женственная серия", "Ты такая красивая, подружка", "Единственный похудевший человек на карантине", "Обворожительная!", "Очень красивая! Космос", - написали они в комментариях под снимками.

До этого мы писали о том, что на одном из недавних снимков известная российская модель Алена Преснякова предстала в одной крохотной белой маечке, спустив с плеч верхнюю одежду.

Ткань майки натянулась на пышных прелестях Алены. Глубокое декольте позволило насладиться сочным видом.

Тонкие бретельки едва удерживали грудь звезды, и кажется, вот-вот соскользнут с плеч. Завершили образ модели украшения на шее.

Напомним, юная невестка Пугачевой напугала внешностью, повторив подвиг Ани Лорак: "Какие губища".

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