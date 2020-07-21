Які області опиняться під ударом

Стало відомо, які зміни принесе атмосферний фронт, який пройде через Україну

Про це у своєму Facebook розповіла синоптик Наталка Діденко, передає Politeka.net.

За її словами, це холодний атмосферний фронт, тому буде значно свіжішим повітря на Півночі України, у західних областях й так не спекотно, а також дещо знизиться температура повітря на Вінниччині й частині Черкащини.

Діденко запевняє, що у цих регіонах завтра, 22 липня, вдень буде від 20 до 25 градусів.

"На решті території України - Південь, Схід та більшість Центру - втримається висока температура повітря, +25+32 градуси. Вітер буде північно-західний, невеликий або помірний", - додала вона.

Синоптик також попередила, що у деяких українських регіонах можуть пройти невеликі дощі.

"Тому опади ймовірні у прикарпатських областях - аякже, а також на Сумщині, Полтавщині, у Харківській та Луганській областях. Більша частина України побуде у переважно сухій, максимум хмарній, погоді. У Києві середа очікується свіжішою, денна температура повітря знизиться до +22+24 градусів. Вдень столиця вже опиниться у тиловій частині фронту, тому й дощі якісь навряд", - резюмувала Наталка Діденко у своєму прогнозі погоди на 22 липня.

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