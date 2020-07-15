Погода в Украине 15 июля преподнесет неприятный сюрприз жителям нескольких регионов, их зальют грозовые дожди

Об этом сообщает Politeka.

Так, на западной Украине днем ожидается до +23 градусов дня. Ночью похолодает еще больше, местами до +9 по Цельсию.

На севере грозовые дожди накроют Черниговскую область. Здесь столбик термометра покажет от 17 до 22 тепла. Ночью же ожидается от 11 до 14 по Цельсию.

В центре страны дожди с грозой накроют Полтавскую область. Несмотря на это, воздух в дневное время суток прогреется до 21-27 градусов. Ночью будет свежее – от 9 до 13 градусов тепла.

На юге синоптики прогнозируют еще теплее: днем от 24 до 27 градусов. Ночью похолодает до 13-16 со знаком «плюс».

А вот часть восточных регионов накроют грозовые дожди. Осадков стоит ожидать жителям Харьковской области. Несмотря на это, воздух будет в районе 20-24 градусов по Цельсию. Ночью же воздух будет свежее – от 12 до 14 градусов.

В Киеве будет сегодня свежо, но без осадков. Днем на улице ожидается от 21 до 24 градусов тепла. Ночью же похолодает до 12-14 градусов.

Кроме того, синоптики предупредили о том, что в Сумской и Харьковской области будут сильные порывы ветра, вплоть до 15-20 м/с. Ночью же ожидаются сильные ливни, а в Николаевской, Донецкой, Херсонской областях и Крыму наоборот — повышенный уровень пожарной опасности.

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