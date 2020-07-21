Стало известно, какие изменения принесет атмосферный фронт, который пройдет через Украину
Об этом в своем Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко, передает Politeka.net.
По ее словам, это холодный атмосферный фронт, поэтому будет гораздо более свежим воздух на Севере Украины, в западных областях тоже не жарко, а также немного снизится температура воздуха в Винницкой области и части Черкасской области.
Диденко уверяет, что в этих регионах завтра, 22 июля, днем будет от 20 до 25 градусов.
Ивлеева из "Орла и решки" раскорячилась в лифчике, засветив лишнее: "Элджей так влияет?"
Счастливая Тина Кароль в белоснежном платье сделала неожиданное признание: "Моя любовь..."
ЗНО-2020: участники отличились яркими «перлами», «кохайтеся чорноброво!»
Украинец дорого заплатил за отказ от кредита в ПриватБанке: «Деньги не вернули»
"На остальной территории Украины - Юг, Восток и большинство Центра - удержится высокая температура воздуха, +25+32 градуса. Ветер будет северо-западный, небольшой или умеренный", - добавила она.
Синоптик также предупредила, что в некоторых украинских регионах могут пройти небольшие дожди.
"Поэтому осадки вероятны в прикарпатских областях - конечно, а также на Сумщине, Полтавщине, в Харьковской и Луганской областях. Большая часть Украины побудет в основном сухой, максимум облачной, погоде. В Киеве среда ожидается свежее, дневная температура воздуха понизится до +22+24 градусов. Днем столица уже окажется в тыловой части фронта, поэтому и дожди какие-то вряд ли", - резюмировала Наталья Диденко в своем прогнозе погоды на 22 июля.
Напомним, погода не пощадит украинцев, стало известно о новом ударе: похолодание до +11...".
Как сообщала Politeka, погода порадует украинцев идеальными условиями, но повезет не всем: кто окажется не у дел.
Politeka писала, что лето резко изменит акценты, дожди с грозами атакуют с новой силой: кому не повезет.