Стало известно, какие изменения принесет атмосферный фронт, который пройдет через Украину

Об этом в своем Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко, передает Politeka.net.

По ее словам, это холодный атмосферный фронт, поэтому будет гораздо более свежим воздух на Севере Украины, в западных областях тоже не жарко, а также немного снизится температура воздуха в Винницкой области и части Черкасской области.

Диденко уверяет, что в этих регионах завтра, 22 июля, днем будет от 20 до 25 градусов.

"На остальной территории Украины - Юг, Восток и большинство Центра - удержится высокая температура воздуха, +25+32 градуса. Ветер будет северо-западный, небольшой или умеренный", - добавила она.

Синоптик также предупредила, что в некоторых украинских регионах могут пройти небольшие дожди.

"Поэтому осадки вероятны в прикарпатских областях - конечно, а также на Сумщине, Полтавщине, в Харьковской и Луганской областях. Большая часть Украины побудет в основном сухой, максимум облачной, погоде. В Киеве среда ожидается свежее, дневная температура воздуха понизится до +22+24 градусов. Днем столица уже окажется в тыловой части фронта, поэтому и дожди какие-то вряд ли", - резюмировала Наталья Диденко в своем прогнозе погоды на 22 июля.

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