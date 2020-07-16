Дождливая погода пока не планирует уходить из Украины
Об этом пишет Politeka.net.
По прогнозам синоптиков Украинского гидрометеоцентра, сегодня, 16 июля, в западной части Украины вновь ожидаются дожди.
В частности, обильные ливни с грозами пройдут в Закарпатской, Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Ровенской и Тернопольской областях.
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Если днем воздух прогреется до отметки в +22..+25 градусов, то ночью серьезно похолодает до +11..+14 градусов.
В остальных украинских регионах будет преобладать теплая и сухая погода. Жарче всего будет на Юге Украины, где синоптики прогнозируют до +27 градусов днем (Крым, Николаевская, Одесская и Херсонская области).
Аналогичная погода будет в центральных, северных и восточных областях, где столбики термометров днем поднимутся до +26 градусов, ночью похолодает до +13..+16 градусов.
В Киеве также будет сухо и без осадков. Температура днем 24-26 градусов, а ночью - 14-16 градусов.
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По словам синоптика Леонида Горбаля, последний месяц лета запомнится украинцам жарой и минимальным количеством осадков.
Горбаль в общении с журналистами отметил, что последние дни июля будут дождливыми, но теплыми, а температура установится на уровне +27…+29 градусов. Такая погода будет и в начале августа.
"2 августа ожидаются небольшие дожди на востоке и юге Украины, после наступит сухая и жаркая погода. До 11 августа температура будет колебаться в пределах от 26 до 33 градусов тепла днем и +18…+20 ночью", – продолжил синоптик.
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