Такое летом не часто бывает

Погода порадует украинцев комфортной температурой и нежарким солнцем

Как сообщает Politeka.net, соответствующий прогноз на 16 июля опубликовала в своем Фейсбук синоптик Наталья Диденко. Она рассказала, что в четверг украинцам не грозит изнуряющая жара. Напротив, температура будет очень комфортной – в среднем днем градусники будут показывать от +22 до +27, а в Карпатах местами от +8 до +14 градусов.

Вероятность дождей с грозами существует только в западных областях, а также в Винницкой и Житомирской областях. На остальной территории страны будет преимущественно солнечно и без осадков.

Ветер 16 июля будет западным, умеренным. При этом во время гроз он будет переходить в порывистый.

В Киеве погода в четверг также будет комфортной. Температура составит около +25 градусов. Осадков не ожидается, разве что ближе к вечеру могут набежать облака и принести с собой небольшой дождь.

Синоптик посоветовала украинцам наслаждаться свежим летним воздухом без жары, пока есть такая возможность.

До этого мы писали, что харьковчане получили возможность наблюдать уникальное небесное тело. Комета C/2020 F3 была обнаружена 27 марта космическим инфракрасным телескопом Neowise, написал на своей странице в Фейсбуке харьковский фотограф Павел Пахоменко, опубликовав несколько снимков.

Теперь харьковчане могут увидеть это небесное тело невооруженным глазом.

«Искать ее следует перед рассветом на северо-востоке, низко над горизонтом (поэтому лучше взобраться на гору)», - сообщил Пахоменко.

Напомним, лето резко сменит акценты, дожди с грозами атакуют с новой силой: кому не повезет.

Как сообщала Politeka, погода решила "помиловать" украинцев: когда ждать потепления, "+29...".

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