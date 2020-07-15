Погода порадует украинцев комфортной температурой и нежарким солнцем
Как сообщает Politeka.net, соответствующий прогноз на 16 июля опубликовала в своем Фейсбук синоптик Наталья Диденко. Она рассказала, что в четверг украинцам не грозит изнуряющая жара. Напротив, температура будет очень комфортной – в среднем днем градусники будут показывать от +22 до +27, а в Карпатах местами от +8 до +14 градусов.
Вероятность дождей с грозами существует только в западных областях, а также в Винницкой и Житомирской областях. На остальной территории страны будет преимущественно солнечно и без осадков.
Ветер 16 июля будет западным, умеренным. При этом во время гроз он будет переходить в порывистый.
Кошевой из «Квартал 95» отпустил волосы и впечатлил украинцев пляжным телом: «Будуший презик»
Асмус впервые проговорилась о причинах развода с Харламовым: "Мало какую женщину устроит..."
Раздетая Бузова расставила ноги и устроила такое, что стыдно теперь всем: "Колхоз"
Аллу Пугачеву задержали в Москве по нашумевшему делу: "увели под руки", кадры
В Киеве погода в четверг также будет комфортной. Температура составит около +25 градусов. Осадков не ожидается, разве что ближе к вечеру могут набежать облака и принести с собой небольшой дождь.
Синоптик посоветовала украинцам наслаждаться свежим летним воздухом без жары, пока есть такая возможность.
До этого мы писали, что харьковчане получили возможность наблюдать уникальное небесное тело. Комета C/2020 F3 была обнаружена 27 марта космическим инфракрасным телескопом Neowise, написал на своей странице в Фейсбуке харьковский фотограф Павел Пахоменко, опубликовав несколько снимков.
Теперь харьковчане могут увидеть это небесное тело невооруженным глазом.
«Искать ее следует перед рассветом на северо-востоке, низко над горизонтом (поэтому лучше взобраться на гору)», - сообщил Пахоменко.
Напомним, лето резко сменит акценты, дожди с грозами атакуют с новой силой: кому не повезет.
Как сообщала Politeka, погода решила "помиловать" украинцев: когда ждать потепления, "+29...".
Также Politeka писала, что на Украину несется антициклон Yoann: каких сюрпризов ждать от погоды после рекордных ливней.