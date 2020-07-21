Вступити до вищих навчальних закладів у них вже не вийде

Стало відомо, чому деякі українські абітурієнти залишаться без сертифікатів ЗНО-2020

Про це пише місцеве видання Мукачево.net.

Як відомо, основна сесія ЗНО-2020 проходила в Україні з 25 червня по 17 липня, і випусники мали змогу скласти тестування з 11 дисциплін.

Вже до 29 липня Український центр оцінювання якості освіти надішле кожному учаснику результати основної сесії ЗНО, і в них буде п'ять днів, щоб їх оскаржити.

Але 11 абітурієнтів залишаться без сертификатів про те, що вони здали ЗНО. Справа у тому, що під час технологічної перерви у них виявили заборонені пристрої.

За інформацією журналістів, смартфони вдалося виявити за допомогою металодетекторів, після чого порушників відсторонили від проходження тестування відповідно до правил здачі ЗНО.

Раніше ми розповідали, що встановлення порога «склав/не склав» та визначення результатів ЗНО з української мови і літератури відбудеться за підсумками засідання експертної комісії з питань визначення результатів ЗНО не пізніше 24 липня.

Цього ж дня будуть опубліковані таблиця відповідності тестових балів оцінкам за шкалою від 1 до12 балів з української мови та таблиця переведення тестових балів з української мови і літератури у рейтингову оцінку за шкалою від 100 до 200 балів.

Результати тестування будуть розміщені на інформаційних сторінках учасників ЗНО до 25 липня.

Нагадаємо, студенти масово скаржаться на тести ЗНО, в МОН розводять руками: «Ви в біді».

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