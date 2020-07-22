Деяким жінкам розлучення йде тільки на користь і Лоліта Мілявська - не виняток
Співачка Лоліта Мілявська вразила шанувальників і глядачів своєю появою на фестивалі «Слов'янський базар», який завершився в Вітебську. Зірка покращала і пострункішала, що не могли не помітити шанувальники, пише Politeka.net
Поява Лоліти Мілявської на фестивалі «Слов'янський базар», який завершився в Вітебську 20 липня, викликало фурор серед гостей. Мілявська буквально «цвіте і пахне», як зазначили шанувальники - співачка пострункішала, посвіжішала і в цілому, дуже вдало обновила імідж. Дивлячись на усміхнену і струнку Мілявську, багато глядачів відзначили, що в даній ситуації розлучення пішло їй тільки на користь.
Однак, не всі шанувальники однаково позитивно відзначили апгрейд образу Лоліти Мілявської. Знайшлися й ті, хто вкотре розкритикували одяг, образ і зовнішність співачки.
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«Мені не подобається, як би там не було їй 57 років і так обтягувати себе вже не солідно, цим вона тільки більше додає собі вік!» - пишуть фоловери.
«Як була бабища, так і є!» - відзначають інші.
Крім того, деякі коментатори звернули увагу на особисте життя співачки і відзначили, що з молодим чоловіком співачка не прагнула оновлювати себе, що могло вплинути на їхні стосунки.
«А чому з чоловіком молодим не міняла себе, було все одно як поруч з ним виглядаєш» - пишуть коментатори.
Ще люди згадували історію з чоловіком-альфонсом Дмитром Івановим і відзначили, що всі чоловіки в житті Лоліти Мілявської «ведуться» тільки на її гроші.
«Ніяк не зрозуміє бідолаха, що мужики не ведуться на її фігуру (товсту або тонку) вони ведуться на її популярність, бабло, а вже скільки там кг цінного жиру - їм нар ,,, ать ...» - зазначають в Мережі.
Нагадаємо, розлучення співачки з п'ятим чоловіком - Дмитром Івановим, який був молодший за співачку на кілька років, затягнувся на 10 місяців. Лише в квітні 2020 співачка стала остаточно вільної і, за її власним визнанням, нарешті відчула величезне полегшення.
«Лоліта давно вже втомилася від цього тривалого розлучення. Тому вона попросила мене піти на будь-який компроміс, аби це скоріше закінчилося. Ми вирішили відмовитися від усіх своїх вимог, і тепер Лоліта офіційно вільна. Ну а фіктивність шлюбу з боку Іванова і так всім очевидна »- розповів відомий адвокат Сергій Жорін.
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