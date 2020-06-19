Російська співачка Лоліта Мілявська кардинально змінила зовнішність і розповіла про нове захоплення
Як повідомляє Politeka.net, знаменитість опублікувала одкровення на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися, скрольте сторінку вниз).
"Я хочу вам представити мою нову любов. І я думаю, що це любов до гробу... Як вам моя нова стрижка? Тепер я веду себе, як Оля Бузова", - звернулася Лоліта до своїх шанувальників.
Співачка поділилася, що зустріла нового стиліста, який і допоміг їй перетворитися. Тепер Лоліта красується з короткою зачіскою під каре і насичено чорними волоссям.
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"Майстер і Художник у своїй справі!! У нього є патент на власну стрижку і я була дуже Рада Знайомству!!! Виявляється, Льоша давно стриже багатьох моїх колег)! Спасибі друзям за протекцію", - додала артистка в описі.
Користувачі соціальної мережі оцінили нову зовнішність Лоліти в коментарях:
"Лола, вам дуже йде ця зачіска. Шикарна"; "Стрижка-ВОГОНЬ!! Дуже йде! Ідеально просто!!!🔥🔥🔥"; "Супер, Лоліта! Ти красуня💐"; "Супер! Дуже стильно і молодо!"; "Як вам йде Лоліта.ви прям помолодшали. Супер".
Нагадаємо, що Лоліта висловилася про окупованому Донбасі: "Вони назад в Україну не хочуть".
Також Politeka писала, що співачка Лоліта заявила, що Україна сама віддала Крим РФ: "Не вкладала в нього".