Російська співачка Лоліта Мілявська кардинально змінила зовнішність і розповіла про нове захоплення

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість опублікувала одкровення на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися, скрольте сторінку вниз).

"Я хочу вам представити мою нову любов. І я думаю, що це любов до гробу... Як вам моя нова стрижка? Тепер я веду себе, як Оля Бузова", - звернулася Лоліта до своїх шанувальників.

Співачка поділилася, що зустріла нового стиліста, який і допоміг їй перетворитися. Тепер Лоліта красується з короткою зачіскою під каре і насичено чорними волоссям.

"Майстер і Художник у своїй справі!! У нього є патент на власну стрижку і я була дуже Рада Знайомству!!! Виявляється, Льоша давно стриже багатьох моїх колег)! Спасибі друзям за протекцію", - додала артистка в описі.

Користувачі соціальної мережі оцінили нову зовнішність Лоліти в коментарях:

"Лола, вам дуже йде ця зачіска. Шикарна"; "Стрижка-ВОГОНЬ!! Дуже йде! Ідеально просто!!!🔥🔥🔥"; "Супер, Лоліта! Ти красуня💐"; "Супер! Дуже стильно і молодо!"; "Як вам йде Лоліта.ви прям помолодшали. Супер".

Нагадаємо, що Лоліта висловилася про окупованому Донбасі: "Вони назад в Україну не хочуть".

Також Politeka писала, що співачка Лоліта заявила, що Україна сама віддала Крим РФ: "Не вкладала в нього".