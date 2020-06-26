Скандальна співачка Лоліта Мілявська вирішила прогулятися на вулиці без білизни й похвалилася новим «досягненням»

Про це вона розповіла у себе в Instagram, передає Politeka.

«Ейджизму немає!» - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Лоліта йде вулицею в джинсових мінішортах і футболці без білизни. Сама зірка вирішила похвалитися новим «досягненням»:

«Знаєте, в чому прикол перебування в масці? Ось, наприклад. Вийшла я на вулицю за черешнею. Іду-іду, а зі мною молодь почала знайомиться. Ну, типу з'їм. Все було чудово, поки я не зняла маску. І не почала розмовляти. Це так круто. Маска допомагає тобі бути не старородящими», - сказала вона.

Уточнимо, що шанувальники Мілявської поспішили запевнити її, що у неї розкішні форми.

«Можна і без мейк ходити. Головне не засмагати», «красуня», «Лоліта, ви краса», «як завжди – шикарна», «Ви ж така секс* ось вони і престают», «Краса - страшна сила у всі часи», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, співачка Лоліта Мілявська висловилася про українську мову.

Своє ставлення до рідної мови вона описала в інтерв'ю програмі «А поговорити?».

За її словами, з часом українська мова сильно змінився, а її словниковий запас значно зменшився.

«У мені немає української крові. Я там жила, раніше мова знала, але тепер малий словниковий запас. Українська мова дуже змінився з часів Франка, Шевченка, Лесі Українки. Це був такий породистий мову, а тепер його напхали «гелікоптерами» і «слухавками». Слухавка - це телефон! Неважливо, що телефон - це навіть не російське слово. Але нічого, краще так. Завжди говорили – «разом з ж*дамі, аби проти м*скалів», - заявила співачка.

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