42-річна російська телеведуча Анфіса Чехова сколихнула публіку пишними формами

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіжі фото, на яких показала себе в купальнику в душі. Чехова розповіла про спеціальні косметичні та лікувальні процедури, як душ Шарко (метод гідротерапії, коли тіло обдають сильним напором води), на які вона ходить ось уже другий рік.

На кадрах Анфіса постала в купальнику, не приховуючи радісних емоцій, підставляючи все апетитне під струмінь води. Телеведуча для порівняння виклала фото річної давності й сьогоднішні, запитавши у шанувальників, що вони думають, чи змінилася вона після цих процедур.

"Bonjour, месьє Шарко. Я за вами сумувала😉 А для любителів стежити за моєю фізичною формою, виклала в каруселі фото з того ж самого душа, тільки зроблені в лютому 2019. Можете порівняти, наскільки я схудла/погладшала/залишилася колишньою/ змінилася. І неодмінно повідомте про це мені😉", - попросила Анфіса.

Користувачі кинулися обговорювати побачене: думки розділилися. Одні вважають, що у Чехової змінилося обличчя (а зовсім не фігура), інші схильні вважати, що зірка схудла. Правда, знайшлися й ті, хто розгледів все ж зрадницькі зайві кг

"Скажіть чесно - боляче? До синців? Дозріваю для походу на цю процедуру, але ходити з фіолетовими булочками не хочеться😂" - "Не дуже боляче. Терпимо. Тим більше що медсестра завжди регулює струмінь"

"Взагалі обличчя змінилося в кращу сторону. Нафарбувалися в цей раз чи що...не зрозуміло. Фігура така ж"

"Анфіса, ви прекрасні в будь-якому тілі. На вас дивитися одне задоволення. Іноді дивишся на худих, слабких, озлоблених жінок, аж нудить ... які вони нещасливі, а у вас один погляд манить, решта ваша гармонія душі і тіла 🤗"

"Що на одному хороша, що на другому!!! ❤️"

"Яка шикарна у вас фігура👍"

"Схудли, дуже змінилися. Так тримати👍"

"Пухкенька ти апетитніше"

"Поправилася🙈"

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