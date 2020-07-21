Гроші продовжують "таємниче" зникати з рахунків українців у ПриватБанку

Про це йдеться у новому негативному відгуку, який оприлюднили на порталі Мінфін.

За словами клієнта, зникнення величезної суми він побачив випадково, коли зайшов до додатку Приват24.

"Перевіряючи свої рахунки побачив, що з моєї кредитної карти зникли кредитні кошти, а саме близько 45000грн, гроші почали викрадати з 4:00, тобто коли я спав і при цьому всьому ніяких смс і підтверджень з кодами про рух коштів не надходило! Після чого я звернувся на 3700 і повідомив, що я ніяких операцій не проводив по переказу кредитних коштів і сказа, щоб кредитну карту заблокували та прийняли заяву про шахрайські дії щодо кредитних коштів, а також на їх повернення", - зазначив незадоволений клієнт.

Однак служба безпеки ПриватБанку заявила, что викрадені кошти клієнта - "не наша проблема".

"Звернувся у поліцію з заявою про шахрайство і викрадення коштів... Справу завели, йде слідство, але банк відмовляється повертати кошти які викрали, ба більше, він їх навіть не заморожує так як і тих процентів, що будуть нараховуватись навіть при тому, що у телефонному режимі спілкуючись з службою безпеки вони сказали що мене визнали потерпілим, але тоді чому всі відповідальність вони хочуть покласти на мене коли я ні в чому не винен! Спілкуючись і оббиваючи пороги я тільки чую одне - це їхні дурні повторювальні завчені фрази і більше нічого! Питання - навіщо такий банк, у якого ніякої безпеки і ніякої гарантій збереження власних чи кредитних коштів!", - задався питанням клієнт, у якого таємниче зникли кошти з рахунку.

"Кошти було проведено до іншого банку, тому з нашого боку немає змоги їх повернути. Це може зробити банк, який випустив картки отримувача. Рекомендуємо звернутися до підтримки банку отримувача та проінформувати, що зтикнулися з шахрайством...Також, варто уточнити у мобільного оператора шляхи за допомогою яких ви можете заборонити перевипуск SIM-картки віддалено, якщо така операція мала місце. Зі свого боку ми завжди готові допомогти слідству та надати всю інформацію, що нам відома, при отриманні запиту, що належно оформлений, згідно законодавства України", - відкинув усі звинувачення представник ПриватБанку у коментарях.

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