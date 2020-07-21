Деньги продолжают "таинственно" исчезать со счетов украинцев в Приватбанке

Об этом говорится в новом негативном отзыве, который обнародовали на портале Минфин.

По словам клиента, исчезновение огромной суммы он увидел случайно, когда зашел в приложение Приват24.

"Проверяя свои счета увидел, что с моей кредитной карты пропали кредитные средства, а именно около 45000грн, деньги начали похищать с 4:00, то есть когда я спал и при этом всем никаких смс и подтверждений с кодами о движении средств не поступало! После чего я обратился на 3700 и сообщил, что я никаких операций не проводил по переводу кредитных средств и сказал, чтобы кредитную карту заблокировали и приняли заявление о мошеннических действиях в отношении кредитных средств, а также на их возврат", - отметил недовольный клиент.

Однако служба безопасности Приватбанка заявила, что похищенные средства клиента - "не наша проблема".

"Обратился в полицию с заявлением о мошенничестве и хищению средств... Дело завели, идет следствие, но банк отказывается возвращать средства которые похитили, более того, он их даже не замораживает так как и тех процентов, которые будут начисляться даже при том, что в телефонном режиме общаясь с службой безопасности они сказали что меня признали потерпевшим, но тогда почему всю ответственность они хотят возложить на меня, когда я ни в чем не виноват! Общаясь и обивая пороги я только слышу одно - это их глупые повторяющиеся заученные фразы и больше ничего! Вопрос - зачем такой банк, у которого никакой безопасности и никакой гарантий сохранения собственных или кредитных средств!", - задался вопросом клиент, у которого таинственно исчезли деньги с счета.

"Денежные средства были переведены в другой банк, поэтому с нашей стороны нет возможности их вернуть. Это может сделать банк, который выпустил карты получателя. Рекомендуем обратиться к поддержке банка получателя и проинформировать, что cтолкнулись с мошенничеством... Также, стоит уточнить у мобильного оператора пути с помощью которых вы можете запретить перевыпуск SIM-карты удаленно, если такая операция имела место. Со своей стороны мы всегда готовы помочь следствию и предоставить всю информацию, что нам известна, при получении запроса, надлежащим образом оформленный, согласно законодательства Украины", - отверг все обвинения представитель Приватбанка в комментариях.

Напомним, ПриватБанк меняет условия, оплата покупок обернулась проблемой: "Минус 20 тысяч гривен".

Как сообщала Politeka, ПриватБанк предупредил украинцев, вводятся новые правила оплаты

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