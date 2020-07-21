З'явилися нові подробиці гучного конфлікту між Меган Маркл і Кейт Міддлтон

Про це пише таблоїд Daily Star.

За словами королівського фотографа Тома Куїнна, герцогині спершу намагалися налагодити стосунки, оскільки на дівчат сильно тиснуло суспільство.

Але Меган Маркл відчувала себе ущемленою, коли вони були змушені з Гаррі жити в невеликій резиденції герцогів Кембриджських.

Одного разу Меган Маркл накричала на слугу, який відмовився виконувати її доручення, пославшись на те, що він працює на Кейт Міддлтон. Дружина принца Вільяма відразу ж заступилася за підлеглого і була засмучена нестриманою поведінкою невістки, яка впала в істерику і тупала ногами.

Після цього інциденту відносини між Маркл і Міддлтон остаточно зіпсувалися. Дружина Гаррі була впевнена, що слуга не приділив їй належної уваги, а Міддлтон не заступилася за неї, хоча повинна була.

Принц Гаррі дізнався про цей інцидент і заявив, що з його Маркл нібито вчинили несправедливо. З тих пір стосунки між парами стрімко охололи, їм стало все складніше розуміти один одного і знаходити компроміси, тому герцоги Сассекські переїхали з резиденції старшого сина принцеси Діани.

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Але бажання допомогти синові, за інформацією ЗМІ, виявилося не таким вже і сильним. Маркл вважає, що вони з Арчі не можуть приєднатися до таких груп. І на це, як вважає колишня зірка Голлівуду, є важлива причина.

Дружина принца Гаррі вважає себе важливою персоною, яка не повинна займатися простими речами.

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