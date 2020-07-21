З'явилися нові подробиці гучного конфлікту між Меган Маркл і Кейт Міддлтон

Про це пише таблоїд Daily Star.

За словами королівського фотографа Тома Куїнна, герцогині спершу намагалися налагодити стосунки, оскільки на дівчат сильно тиснуло суспільство.

Принц Гаррі і Меган Маркл

Але Меган Маркл відчувала себе ущемленою, коли вони були змушені з Гаррі жити в невеликій резиденції герцогів Кембриджських.

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Одного разу Меган Маркл накричала на слугу, який відмовився виконувати її доручення, пославшись на те, що він працює на Кейт Міддлтон. Дружина принца Вільяма відразу ж заступилася за підлеглого і була засмучена нестриманою поведінкою невістки, яка впала в істерику і тупала ногами.

Після цього інциденту відносини між Маркл і Міддлтон остаточно зіпсувалися. Дружина Гаррі була впевнена, що слуга не приділив їй належної уваги, а Міддлтон не заступилася за неї, хоча повинна була. 

Принц Гаррі дізнався про цей інцидент і заявив, що з його Маркл нібито вчинили несправедливо. З тих пір стосунки між парами стрімко охололи, їм стало все складніше розуміти один одного і знаходити компроміси, тому герцоги Сассекські переїхали з резиденції старшого сина принцеси Діани.

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Також ми повідомляли, що Меган Маркл піймала "зіркову хворобу". Герцогиня побоюється за спадкоємця, адже однорічний Арчі зовсім не спілкується з однолітками. 

Але бажання допомогти синові, за інформацією ЗМІ, виявилося не таким вже і сильним. Маркл вважає, що вони з Арчі не можуть приєднатися до таких груп. І на це, як вважає колишня зірка Голлівуду, є важлива причина.

Дружина принца Гаррі вважає себе важливою персоною, яка не повинна займатися простими речами. 

Нагадаємо, що Маркл відштовхнула від себе Міддлтон, спливли нові подробиці сварки в королівському палаці

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