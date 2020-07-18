Меган Маркл сделала сложный выбор перед переездом из Канады в Великобританию

Об этом пишет британский таблоид The Sun.

Так, герцогиня "променяла" свою любимую собаку по кличке Богарт на жизнь во дворце с принцом Гарри.

«Меган обожала этого пса, но приняла решение не перевозить его с собой из-за отношений Богарта с Гарри. Богарт никогда не подходил к Гарри, когда семья гостила в Канаде», - подчеркнул осведомленный инсайдер.

Как известно, пес Богарт не очень любит принца Гарри, поэтому при переезде в Великобританию Меган решила отдать пса близким друзьям.

«Меган считала, что будет несправедливо забирать его с собой, учитывая отношение Богарта к ее мужу», — добавил источник из окружения бывшей герцогини.

Ранее Меган Маркл признавалась, что Богарт — ее первая собака, которую она забрала из приюта для животных. Через время она домой принесла пса Гая, чтобы ее первенцу не было скучно.

Еще до знакомства с принцом Гарри Маркл заботилась о Богарте и Гае, как о своих детях. Актриса позволяла собакам спать в ее кровати и покупала для них лучшую органическую пищу.

Также мы сообщали, что Меган Маркл словила "звездную болезнь". Герцогиня опасается за наследника, ведь годовалый Арчи совсем не общается со сверстниками.

Но желание помочь сыну, по информации СМИ, оказалось не таким уж и сильным. Маркл считает, что они с Арчи не могут присоединиться к таким группам. И на это, как считает бывшая звезда Голливуда, есть немаловажная причина.

Супруга принца Гарри считает себя важной персоной, которая не должна заниматься простыми вещами.

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