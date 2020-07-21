Стало відомо, як в Україні хочуть змінити процедуру отримання пенсії

Про це в ефірі телеканалу Україна 24 розповів радник глави Мінсоцполітики Микола Шамбір, передає Politeka.net.

За його словами, незабаром в Україні пенсію можна буде отримати повністю в автоматичному режимі.

Як заявив Шамбір, в даний момент в Мінсоцполітики розробляють механізм, який дозволить нараховувати українцям виплати від держави без необхідності відвідування Пенсійного фонду.

"На сьогодні документи можна подати через електронний кабінет і потім підійти завірити документи, це займає 10-15 хвилин. Онлайн можна зареєструватися. Якщо людина виходить на пенсію в 60 років, він в основному вже працює за комп'ютером. Я розумію, що пенсіонери, яким 70-80 років, не всі можуть працювати. Для цього є сервісні служби Пенсійного фонду, які працюють в кожному районі і в ВІДГ. Досить доступно і будь-які питання можна вирішувати", - заявив радник глави профільного міністерства в ефірі телеканалу.

Шамбір додав, що на сьогоднішній день в автоматичному режимі враховується лише стаж з 2000 року.

"Але на сьогоднішній день стаж, який ми враховуємо, у нас є автоматизований тільки з 2000 року. Зараз подали законопроект до Верховної Ради, щоб ввести весь стаж до цього. Тобто, певний перехідний період для того, щоб перейти повністю на автоматичне призначення пенсій. Для цього потрібно ще час", - резюмував він в ефірі телеканалу Україна 24.

Нагадаємо, в наступного року очікуються три етапи підвищення пенсій: з 1 березня, 1 липня та 1 грудня.

На думку Лазебної, українцям потрібен баланс двох пенсійних систем – накопичувальної і солідарною. Саме змішані пенсійні системи виявляються найскладнішими у світі.

Міністр пропонує зробити "легкий" варіант: "Почати роботу раніше, ніж в 2023 році, з невеликих внесків - 2% працівник на свій рахунок, 2% роботодавець на рахунок працівника".

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