Стало известно, как в Украине хотят изменить процедуру получения пенсии

Об этом в эфире телеканала Украина 24 рассказал советник главы Минсоцполитики Николай Шамбир, передает Politeka.net.

По его словам, скоро в Украине пенсию можно будет получить полностью в автоматическом режиме.

Как заявил Шамбир, в данный момент в Минсоцполитики разрабатывают механизм, который позволит начислять украинцам выплаты от государства без необходимости посещения Пенсионного фонда.

"На сегодня документы можно подать через электронный кабинет и потом подойти заверить документы, это занимает 10-15 минут. Онлайн можно зарегистрироваться. Если человек выходит на пенсию в 60 лет, он в основном уже работает за компьютером. Я понимаю, что пенсионеры, которым 70-80 лет, не все могут работать. Для этого есть сервисные службы Пенсионного фонда, работающие в каждом районе и в ОТГ. Достаточно доступно и любые вопросы можно решать", - заявил советник главы профильного министерства в эфире телеканала.

Шамбир добавил, что на сегодняшний день в автоматическом режиме учитывается лишь стаж с 2000 года.

"Но на сегодняшний день стаж, который мы учитываем, у нас есть автоматизированный только с 2000 года. Сейчас подали законопроект в Верховную Раду, чтобы ввести весь стаж до этого. То есть, переходный определенный период для того, чтобы перейти полностью на автоматическое назначение пенсий. Для этого нужно еще время", - резюмировал он в эфире телеканала Украина 24.

Напомним, в следующем году ожидаются три этапа повышения пенсий: с 1 марта, 1 июля и 1 декабря.

По мнению Лазебной, украинцам нужен баланс двух пенсионных систем – накопительной и солидарной. Именно смешанные пенсионные системы оказываются самыми стойкими в мире.

Министр предлагает сделать "легкий" вариант: "Начать работу раньше, чем в 2023 году, с небольших взносов - 2% работник на свой счет, 2% работодатель на счет работника".

Напомним, сокращение или отмена пенсий, украинцев уже предупредили: "Без денег останутся..."

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