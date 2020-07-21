Підвищувати будуть розрахунковий розмір виплат, а не саму суму

Українцям розкрили подробиці нової індексації виплат

Про це пише Обозреватель.

Як повідомили в уряді, новий перерахунок пенсій має відбутися в березні 2021 року, і тоді виплати можуть зрости на 15%.

Підвищувати будуть розрахунковий розмір виплат, а не ту суму, яку отримує українець. Наприклад, можуть бути надбавки за понаднормовий стаж, надбавка до нинішнього рівня прожиткового мінімуму або у зв'язку з наявністю повного стажу.

Якщо розрахунковий розмір пенсії 2400 грн, то після індексації у березні 2021 року пенсіонер зможе отримати 2760 грн. А якщо розрахунковий розмір 1500 грн, то після підвищення розмір виплати не зміниться, пільговик отримає соцдопомогу на рівні прожиткового мінімуму (1769 грн з грудня 2020 року).

Як відомо, в Україні пенсії рахують за спеціальною формулою, де:

Середня зарплата за останні три роки (по країні) * співвідношення власної зарплати до середньої по Україні * стаж у роках * 1%.

Але перший коефіцієнт з кожним роком застаріває. Зарплати зростають швидше, і провокують підвищення пенсій.

Це призводить до того, що "старі" пільговики з кожним роком бідніють, а "нові", які з таким же рівнем зарплат і стажем виходять на заслужений відпочинок, можуть похвалитися вже підвищеними виплатами.

Щоб виправити ситуацію вирішили щороку рівень середньої зарплати за три роки у формулі підвищувати на коефіцієнт. Цей коефіцієнт можна розрахувати як суму 50% інфляції за минулий рік і середньої динаміки зростання зарплат за минулі три роки.

Раніше ми розповідали про скорочення і скасування пенсій в Україні. Так, пенсіонерам нагадали, що пільговики, які працюють або здійснюють підприємницьку діяльність, будуть отримувати інші виплати.

Відповідно до законодавства, при призначенні пенсії під підпис пільговику повідомляють про його обов'язки в разі працевлаштування надати дані про це в органи ПФУ.

Без грошей залишаться ті пільговики, які проігнорують рекомендації від ПФУ.

Крім цього, пенсіонери можуть отримувати менші виплати через помилки, які вони допускають під час заповнення документів для призначення пенсії.

Нагадаємо, нарахування пенсій українцям до 60 років, озвучені головні умови

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