Стало відомо, хто з українців може розраховувати на спеціальную пенсію

Про це пише портал NewsUa.

Як відомо, для отримання пенсії за інвалідністю також необхідний страховий стаж. І така вимога не залежить від групи, але має прямий зв'язок з тим, в якому віці людина повністю або частково втратила працездатність.

А ось період, в який людина отримала інвалідність - до працевлаштування, під час або після закінчення - не має значення при призначенні від держави пенсійних виплат.

Якщо людина отримала інвалідність внаслідок трудового каліцтва або ж профзахворювання, то держава вже не рахує кількість страхового стажу.

Що стосується людей з інвалідністю першої, другої і третьої групи загального захворювання, то їм треба мати страховий стаж для призначення виплат. Тут все залежить від віку, коли була отримана інвалідність, і яка група присвоєна людині.

Якщо інвалідність отримали після досягнення необхідного віку, то виплати можна оформити за наявності 15 років страхового стажу.

Якщо стажу не вистачає, то людина отримуватиме від держави соціальну допомогу (1712 грн станом на 1 липня).

Згідно із законодавством, виплати в Україні по інвалідності призначаються довічно або ж на весь період інвалідності.



Величина таких виплат залежить від групи інвалідності:

особи з інвалідністю 1 групи отримуватимуть 100% пенсії за віком;

особи з інвалідністю 2 групи - 90% пенсії за віком;

особи з інвалідністю 3 групи - 50% пенсії за віком.

Якщо ж у людини з інвалідністю 2 і 3 групи є необхідний страховий стаж, то розмір її пенсії може дорівнювати пенсії за віком. У цьому випадку має значення вік, в якому інвалідність була встановлена.

Виплати можуть бути збільшені за рахунок надбавок: на догляд або на утриманців, додаткові пенсії, індексації, пенсії за особливі заслуги перед Україною (якщо людина з інвалідністю має на них право).



50 грн надбавки буде на догляд особам з інвалідністю I групи, одиноким інвалідам II групи, а також одиноким особам з інвалідністю III групи, які досягли пенсійного віку.



150 гривень - непрацюючим пенсіонерам, на утриманні яких перебувають неповнолітні діти. При цьому держава буде доплачувати на кожну дитину.

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